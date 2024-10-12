https://ria.ru/20241012/m777-1977706151.html
Десант при помощи БПЛА уничтожил 13-ю гаубицу ВСУ M777
Десант при помощи БПЛА уничтожил 13-ю гаубицу ВСУ M777 - РИА Новости, 12.10.2024
Десант при помощи БПЛА уничтожил 13-ю гаубицу ВСУ M777
Десантники артиллерийского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили 13-ю гаубицу ВСУ M777 производства... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T05:04
2024-10-12T05:04
2024-10-12T05:04
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 окт - РИА Новости. Десантники артиллерийского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили 13-ю гаубицу ВСУ M777 производства США, сообщили журналистам в Минобороны России. "За несколько месяцев один из расчетов БПЛА артиллерийской бригады ВДВ, включенной в состав группировки войск "Днепр", выявил и уничтожил на правобережье Херсонской области 13 гаубиц М777 калибра 155 миллиметров. Орудия были выявлены и уничтожены в тыловом районе противника на расстоянии более 30 километров от линии боевого соприкосновения", - сообщили в оборонном ведомстве. Минобороны России публикует кадры боевой работы этого расчета БПЛА по обнаружению и уничтожению с помощью "Ланцета" 13-й гаубицы М777. Наведение и сопровождение российского беспилотника осуществлялось операторами в ручном режиме, чтобы исключить возможность отклонения от цели. Расчеты разведывательных беспилотников ZALA артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск дежурят в небе круглые сутки, наблюдая за противником с высоты птичьего полета и выявляя вспышки после выстрелов орудий и объекты для уничтожения, такие как легкобронированная техника иностранного производства, танки и самоходные артиллерийские установки. Для их уничтожения используется барражирующий боеприпас "Ланцет".
https://ria.ru/20241002/belgija-1976007283.html
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россия, херсонская область , сша, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , США, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Десант при помощи БПЛА уничтожил 13-ю гаубицу ВСУ M777
Десант группировки войск "Запад" уничтожил "Ланцетом" 13-ю гаубицу ВСУ M777