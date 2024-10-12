СМИ сообщили о рейдах военкомов по ночным заведениям во Львове
"Страна.ua": в ночных заведениях во Львове сотрудники военкоматов применяли силу
© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов в субботу вечером провели рейд по ночным заведениям Львова, они применяли силу к мужчинам призывного возраста при проверке военно-учетных документов, сообщает местное издание "Страна.ua".
"Очередная облава ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) во Львове. На парковке одного из заведений высадился "десант" из людей в военной форме. Они заставили клиентов заведения выйти из машин для проверки документов. К некоторым применяли силу", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
По словам свидетелей, полиция подъехала позже и на жалобы водителей не реагировала.
На сопровождающем публикацию видео мужчина мобилизационного возраста утверждает, что его избили, когда силой вытянули из машины мужчины в черной форме. По его словам, форма была без опознавательных знаков, лица полностью закрыты масками, группа "десанта" насчитывала примерно 50 человек. По словам мужчины, он пытался обратиться к полиции, но его жалобу проигнорировали, правоохранители приехали намного позже.
Накануне ряд украинских СМИ сообщил о масштабных облавах сотрудников военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.