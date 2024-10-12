Военкомы провели рейды по ночным клубам Львова
ТСН: сотрудники военкоматов провели рейды по ночным клубам Львова
© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкВид на старую часть Львова и Латинский Кафедральный собор
Вид на старую часть Львова и Латинский Кафедральный собор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов в пятницу вечером провели рейды по ночным клубам Львова, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале.
В пятницу ряд украинских СМИ сообщил о масштабных облавах сотрудников военкоматов на развлекательные заведения по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерт популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
"ТЦК (так на Украине называют военкоматы - ред.) вчера провели рейды также и в ночных клубах Львова", - говорится в сообщении, опубликованном ТСН.
По информации украинского издания "Страна.ua", львовские военкомы нагрянули даже в стриптиз-клубы.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.