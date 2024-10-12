https://ria.ru/20241012/lukashenko-1977733308.html

Лукашенко призвал развивать выращивание винограда в Гомельской области

Лукашенко призвал развивать выращивание винограда в Гомельской области - РИА Новости, 12.10.2024

Лукашенко призвал развивать выращивание винограда в Гомельской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Гомельской области на юге республики следует развивать выращивание винограда, персиков и арбузов. Слова... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T13:56

2024-10-12T13:56

2024-10-12T13:56

гомельская область

белоруссия

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Гомельской области на юге республики следует развивать выращивание винограда, персиков и арбузов. Слова главы государства приводит агентство Белта."Климат, говорят, стал мягче. Значит, давайте будем заниматься виноградом, персиками, арбузами", - сказал Лукашенко в субботу на торжественной церемонии чествования аграриев во время фестиваля-ярмарки, посвященного окончанию сбора урожая, в городском поселке Корма Гомельской области. Лукашенко добавил, что, по его мнению, в этом и должна заключаться особенность Гомельской области: она должна производить продукцию, на которую есть спрос, но которую другие регионы Белоруссии из-за природных условий произвести не могут.

https://ria.ru/20240416/repressii-1940443016.html

гомельская область

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Дарья Буймова

гомельская область, белоруссия, александр лукашенко, в мире