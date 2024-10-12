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В Ливане от ударов ЦАХАЛ за сутки погибли 26 человек - РИА Новости, 12.10.2024
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22:43 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/livan-1977781971.html
В Ливане от ударов ЦАХАЛ за сутки погибли 26 человек
В Ливане от ударов ЦАХАЛ за сутки погибли 26 человек - РИА Новости, 12.10.2024
В Ливане от ударов ЦАХАЛ за сутки погибли 26 человек
Двадцать шесть человек погибли в Ливане, 144 получили ранения в результате израильских авиаударов по разным частям страны за последние сутки, такие данные... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T22:43
2024-10-12T22:43
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ДОХА, 12 окт - РИА Новости. Двадцать шесть человек погибли в Ливане, 144 получили ранения в результате израильских авиаударов по разным частям страны за последние сутки, такие данные привел в субботу Центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. "В результате израильских авиаударов по Ливану в пятницу погибли 26 человек, 144 получили ранения. Эти атаки являются частью продолжающегося конфликта, в результате которого с начала агрессии погибло 2255 человек и 10 524 получили ранения", - говорится в сообщении центра. При этом, по его данным, больше всего человек - семнадцать - погибло в Южном Ливане, где идут самые интенсивные бои, 62 получили ранения. Так, в результате ударов по городу Набатии погибло три человека, 41 человек получил ранения. Кроме того, в регионе Бекаа на востоке Ливана погиб один человек, 22 получили ранения, а в Баальбек-Хермеле погибло пять человек и 19 получили ранения. В центре отметили, что авиаудары усилились в последние недели, затронув несколько районов по всему Ливану. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
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в мире, ливан, бекаа, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Бекаа, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане от ударов ЦАХАЛ за сутки погибли 26 человек

Минздрав Ливана: от израильских ударов за сутки погибли 26 человек, 144 ранены

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов по центральным районам Бейрута
Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута. Архивное фото
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ДОХА, 12 окт - РИА Новости. Двадцать шесть человек погибли в Ливане, 144 получили ранения в результате израильских авиаударов по разным частям страны за последние сутки, такие данные привел в субботу Центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
«
"В результате израильских авиаударов по Ливану в пятницу погибли 26 человек, 144 получили ранения. Эти атаки являются частью продолжающегося конфликта, в результате которого с начала агрессии погибло 2255 человек и 10 524 получили ранения", - говорится в сообщении центра.
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При этом, по его данным, больше всего человек - семнадцать - погибло в Южном Ливане, где идут самые интенсивные бои, 62 получили ранения. Так, в результате ударов по городу Набатии погибло три человека, 41 человек получил ранения.
Кроме того, в регионе Бекаа на востоке Ливана погиб один человек, 22 получили ранения, а в Баальбек-Хермеле погибло пять человек и 19 получили ранения.
В центре отметили, что авиаудары усилились в последние недели, затронув несколько районов по всему Ливану.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
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В миреЛиванБекааИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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