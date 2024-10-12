В Ливане от ударов ЦАХАЛ за сутки погибли 26 человек
Минздрав Ливана: от израильских ударов за сутки погибли 26 человек, 144 ранены
© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов по центральным районам Бейрута
Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 12 окт - РИА Новости. Двадцать шесть человек погибли в Ливане, 144 получили ранения в результате израильских авиаударов по разным частям страны за последние сутки, такие данные привел в субботу Центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
«
"В результате израильских авиаударов по Ливану в пятницу погибли 26 человек, 144 получили ранения. Эти атаки являются частью продолжающегося конфликта, в результате которого с начала агрессии погибло 2255 человек и 10 524 получили ранения", - говорится в сообщении центра.
Израиль, на свою беду, открыл новую страницу в истории террора
19 сентября, 08:00
При этом, по его данным, больше всего человек - семнадцать - погибло в Южном Ливане, где идут самые интенсивные бои, 62 получили ранения. Так, в результате ударов по городу Набатии погибло три человека, 41 человек получил ранения.
Кроме того, в регионе Бекаа на востоке Ливана погиб один человек, 22 получили ранения, а в Баальбек-Хермеле погибло пять человек и 19 получили ранения.
В центре отметили, что авиаудары усилились в последние недели, затронув несколько районов по всему Ливану.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.