https://ria.ru/20241012/livan-1977781971.html

В Ливане от ударов ЦАХАЛ за сутки погибли 26 человек

В Ливане от ударов ЦАХАЛ за сутки погибли 26 человек - РИА Новости, 12.10.2024

В Ливане от ударов ЦАХАЛ за сутки погибли 26 человек

Двадцать шесть человек погибли в Ливане, 144 получили ранения в результате израильских авиаударов по разным частям страны за последние сутки, такие данные... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T22:43

2024-10-12T22:43

2024-10-12T22:43

в мире

ливан

бекаа

израиль

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977652043_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7d5c14051e6bade753fa3b38ed7c4089.jpg

ДОХА, 12 окт - РИА Новости. Двадцать шесть человек погибли в Ливане, 144 получили ранения в результате израильских авиаударов по разным частям страны за последние сутки, такие данные привел в субботу Центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. "В результате израильских авиаударов по Ливану в пятницу погибли 26 человек, 144 получили ранения. Эти атаки являются частью продолжающегося конфликта, в результате которого с начала агрессии погибло 2255 человек и 10 524 получили ранения", - говорится в сообщении центра. При этом, по его данным, больше всего человек - семнадцать - погибло в Южном Ливане, где идут самые интенсивные бои, 62 получили ранения. Так, в результате ударов по городу Набатии погибло три человека, 41 человек получил ранения. Кроме того, в регионе Бекаа на востоке Ливана погиб один человек, 22 получили ранения, а в Баальбек-Хермеле погибло пять человек и 19 получили ранения. В центре отметили, что авиаудары усилились в последние недели, затронув несколько районов по всему Ливану. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

ливан

бекаа

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, бекаа, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024