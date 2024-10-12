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Миротворцы в Ливане отказались покинуть свои позиции по требованию ЦАХАЛ - РИА Новости, 12.10.2024
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17:54 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/livan-1977759941.html
Миротворцы в Ливане отказались покинуть свои позиции по требованию ЦАХАЛ
Миротворцы в Ливане отказались покинуть свои позиции по требованию ЦАХАЛ - РИА Новости, 12.10.2024
Миротворцы в Ливане отказались покинуть свои позиции по требованию ЦАХАЛ
Временные силы ООН в южном Ливане (ВСООНЛ) отказались покинуть свою позиции на юге страны, как того требовала израильская армия, заявил официальный... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T17:54
2024-10-12T17:54
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Временные силы ООН в южном Ливане (ВСООНЛ) отказались покинуть свою позиции на юге страны, как того требовала израильская армия, заявил официальный представитель миротворческих сил Андреа Тененти. "Израильские силы просили нас покинуть наши позиции вдоль "голубой линии" (временной линии вывода войск, установленной ООН в 2000 году с практической целью подтверждения ухода израильских войск из Южного Ливана - ред.)..., но было принято единогласное решение, что мы остаемся, потому что в этом районе должен развеваться флаг ООН", - заявил Тененти агентству Франс Пресс. Он добавил, что в результате боевых действий на юге Ливана позиции миссии получили значительные повреждения - даже внутри баз. Тененти предположил, что эскалация между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" может очень скоро превратиться в региональный конфликт с катастрофическими последствиями для каждого. Представитель ВСООНЛ призвал к дипломатическому решению. Временные силы ООН в Ливане в четверг сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. В пятницу два миротворца были ранены после новых обстрелов израильской армией их позиций в населенном пункте Накура. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241012/obstrel-1977739893.html
https://ria.ru/20241012/livan-1977720150.html
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в мире, ливан, израиль, оон, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, ООН, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Миротворцы в Ливане отказались покинуть свои позиции по требованию ЦАХАЛ

Миротворцы ООН в Южном Ливане отказались покинуть позиции по требованию ЦАХАЛ

© AP Photo / Ariel SchalitВременные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем
Временные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Временные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Временные силы ООН в южном Ливане (ВСООНЛ) отказались покинуть свою позиции на юге страны, как того требовала израильская армия, заявил официальный представитель миротворческих сил Андреа Тененти.
"Израильские силы просили нас покинуть наши позиции вдоль "голубой линии" (временной линии вывода войск, установленной ООН в 2000 году с практической целью подтверждения ухода израильских войск из Южного Ливана - ред.)..., но было принято единогласное решение, что мы остаемся, потому что в этом районе должен развеваться флаг ООН", - заявил Тененти агентству Франс Пресс.
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Он добавил, что в результате боевых действий на юге Ливана позиции миссии получили значительные повреждения - даже внутри баз. Тененти предположил, что эскалация между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" может очень скоро превратиться в региональный конфликт с катастрофическими последствиями для каждого. Представитель ВСООНЛ призвал к дипломатическому решению.
Временные силы ООН в Ливане в четверг сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. В пятницу два миротворца были ранены после новых обстрелов израильской армией их позиций в населенном пункте Накура.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреЛиванИзраильООНХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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