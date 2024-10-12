Атака на миротворцев в Ливане говорит о потере авторитета ООН, пишут СМИ
Yeni Şafak: атака на миротворцев в Ливане говорит о потере авторитета ООН
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Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута. Архивное фото
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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Атака на миротворцев ООН в Ливане говорит о полном крахе глобальной системы безопасности и потере авторитета организации, пишет в субботу турецкая проправительственная газета Yeni Şafak.
В четверг Временные силы ООН в Ливане сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. В пятницу два миротворца были ранены после новых обстрелов израильской армией их позиций в населенном пункте Накура.
"Организация Объединенных Наций, которая должна защищать Газу и Ливан, не может защитить даже себя. Израиль, избалованный неограниченной поддержкой США и некоторых европейских стран, захватил территорию ООН в Иерусалиме. Он также три раза за два дня атаковал солдат миротворческих сил ООН в Ливане. Это бессилие в очередной раз заявило о "банкротстве" глобальной системы", - пишет издание.
Газета отмечает, что ООН поставила под сомнение собственный авторитет.
"Неспособность ООН, которая не может выйти за рамки осуждения перед лицом геноцида, занять необходимую позицию и её бездействие перед лицом стольких бесчинств поставили под сомнение её собственный авторитет и подтолкнули оккупирующую державу к ещё большим бесчинствам. В январе этого года Международный суд, высший судебный орган ООН, призвал Израиль "предотвратить геноцид" в Газе, в мае он потребовал от Израиля прекратить атаки на Рафах, а в июле постановил, что израильские поселенцы на Западном берегу нарушают международное право. Израиль не выполнил ни одну из этих резолюций. С 7 октября 2023 года более 200 сотрудников ООН были убиты в Газе в результате израильских атак, которые, как утверждает Израиль, были направлены против (палестинского движения) ХАМАС", - отмечает издание.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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