https://ria.ru/20241012/lazareva-1977707886.html
Лазарева* не признала вину по делу об оправдании терроризма
Лазарева* не признала вину по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 12.10.2024
Лазарева* не признала вину по делу об оправдании терроризма
Заочно арестованная по делу об оправдании терроризма телеведущая Татьяна Лазарева* (иноагент) не признаёт вину, сообщил РИА Новости её адвокат Леонид Соловьев. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T06:13
2024-10-12T06:13
2024-10-12T06:13
россия
татьяна лазарева
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Заочно арестованная по делу об оправдании терроризма телеведущая Татьяна Лазарева* (иноагент) не признаёт вину, сообщил РИА Новости её адвокат Леонид Соловьев."Нет, вину не признаёт", - сказал защитник.Замоскворецкий райсуд вынес решение о заочном аресте Лазаревой* 10 июля. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.Согласно картотеке инстанции, ей вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе в интернете).Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.Телеведущая объявлена в международный розыск. Росфинмониторинг внес её в реестр террористов и экстремистов.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241012/shtraf-1977707257.html
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россия, татьяна лазарева, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Татьяна Лазарева, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Лазарева* не признала вину по делу об оправдании терроризма
Адвокат: телеведущая Лазарева не признает вину по делу об оправдании терроризма
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Заочно арестованная по делу об оправдании терроризма телеведущая Татьяна Лазарева* (иноагент) не признаёт вину, сообщил РИА Новости её адвокат Леонид Соловьев.
"Нет, вину не признаёт", - сказал защитник.
Замоскворецкий райсуд вынес решение о заочном аресте Лазаревой* 10 июля. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ
.
Согласно картотеке инстанции, ей вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе в интернете).
Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Телеведущая объявлена в международный розыск. Росфинмониторинг
внес её в реестр террористов и экстремистов.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента