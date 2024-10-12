https://ria.ru/20241012/lazareva-1977707886.html

Лазарева* не признала вину по делу об оправдании терроризма

Лазарева* не признала вину по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 12.10.2024

Лазарева* не признала вину по делу об оправдании терроризма

Заочно арестованная по делу об оправдании терроризма телеведущая Татьяна Лазарева* (иноагент) не признаёт вину, сообщил РИА Новости её адвокат Леонид Соловьев. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T06:13

2024-10-12T06:13

2024-10-12T06:13

россия

татьяна лазарева

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Заочно арестованная по делу об оправдании терроризма телеведущая Татьяна Лазарева* (иноагент) не признаёт вину, сообщил РИА Новости её адвокат Леонид Соловьев."Нет, вину не признаёт", - сказал защитник.Замоскворецкий райсуд вынес решение о заочном аресте Лазаревой* 10 июля. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.Согласно картотеке инстанции, ей вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе в интернете).Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.Телеведущая объявлена в международный розыск. Росфинмониторинг внес её в реестр террористов и экстремистов.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241012/shtraf-1977707257.html

https://ria.ru/20241012/shteyn-1977703115.html

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россия, татьяна лазарева, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)