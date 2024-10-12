https://ria.ru/20241012/kurskaya_oblast-1977704609.html

Алаудинов сообщил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области

Алаудинов сообщил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области - РИА Новости, 12.10.2024

Алаудинов сообщил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области

Российские войска освободили 19 населенных пунктов в Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T03:47

2024-10-12T03:47

2024-10-12T09:45

специальная военная операция на украине

курская область

апты алаудинов

вооруженные силы украины

россия

владимир путин

валерий герасимов

белгородская область

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские войска освободили 19 населенных пунктов в Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов на видео, опубликованном в его Telegram-канале."В общей сложности получается, что если начать с нашего направления, Курское направление активно движется вперед, ежедневно у нас уничтожается очень много противника. За прошлый период, за эти почти два месяца, освобождены от противника у нас уже <...> 19 населенных пунктов", — сказал он.По словам генерала, за последние два дня российские войска зачистили два населенных пункта, еще два — в процессе зачистки. На Суджанском направлении группа "Аида" спецназа "Ахмат" сожгла один танк и одну ББМ, отметил Алаудинов."Мы фиксируем, что на той стороне от границы концентрируются некие силы. Пока, конечно, непонятно, где они попытаются их закинуть, куда. Но факт, что мы их фиксируем", — добавил он.Командир спецназа "Ахмат" также прокомментировал сообщения о ситуации в Белгородской области, опровергнув данные о неких "страшных действиях" в исполнении подразделений ВСУ. "Они попытались там на одном участке пробиться, подойти не такими уже крупными силами. Но их так оторвали, потрепали, что они — кто остался жив-цел — они вернулись обратно безрезультативно, скажем так", — рассказал Алаудинов.Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область, захватив некоторые приграничные территории. Их продвижение остановили. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.Президент Владимир Путин отмечал, что киевский режим предпринял провокацию, ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Как подчеркивал глава государства, противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241011/vsu-1977592957.html

https://ria.ru/20241011/vsu-1977576701.html

https://ria.ru/20241011/spetsoperatsiya-1977604782.html

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курская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, валерий герасимов, белгородская область