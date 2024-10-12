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Алаудинов сообщил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области - РИА Новости, 12.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:47 12.10.2024 (обновлено: 09:45 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/kurskaya_oblast-1977704609.html
Алаудинов сообщил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области
Алаудинов сообщил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области - РИА Новости, 12.10.2024
Алаудинов сообщил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области
Российские войска освободили 19 населенных пунктов в Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T03:47
2024-10-12T09:45
специальная военная операция на украине
курская область
апты алаудинов
вооруженные силы украины
россия
владимир путин
валерий герасимов
белгородская область
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские войска освободили 19 населенных пунктов в Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов на видео, опубликованном в его Telegram-канале.&quot;В общей сложности получается, что если начать с нашего направления, Курское направление активно движется вперед, ежедневно у нас уничтожается очень много противника. За прошлый период, за эти почти два месяца, освобождены от противника у нас уже &lt;...&gt; 19 населенных пунктов&quot;, — сказал он.По словам генерала, за последние два дня российские войска зачистили два населенных пункта, еще два — в процессе зачистки. На Суджанском направлении группа "Аида" спецназа "Ахмат" сожгла один танк и одну ББМ, отметил Алаудинов."Мы фиксируем, что на той стороне от границы концентрируются некие силы. Пока, конечно, непонятно, где они попытаются их закинуть, куда. Но факт, что мы их фиксируем", — добавил он.Командир спецназа "Ахмат" также прокомментировал сообщения о ситуации в Белгородской области, опровергнув данные о неких "страшных действиях" в исполнении подразделений ВСУ. "Они попытались там на одном участке пробиться, подойти не такими уже крупными силами. Но их так оторвали, потрепали, что они — кто остался жив-цел — они вернулись обратно безрезультативно, скажем так", — рассказал Алаудинов.Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область, захватив некоторые приграничные территории. Их продвижение остановили. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.Президент Владимир Путин отмечал, что киевский режим предпринял провокацию, ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Как подчеркивал глава государства, противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, валерий герасимов, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Белгородская область
Алаудинов сообщил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области

Алаудинов заявил об освобождении ВС РФ 19 населенных пунктов в Курской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские войска освободили 19 населенных пунктов в Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
«

"В общей сложности получается, что если начать с нашего направления, Курское направление активно движется вперед, ежедневно у нас уничтожается очень много противника. За прошлый период, за эти почти два месяца, освобождены от противника у нас уже <...> 19 населенных пунктов", — сказал он.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По словам генерала, за последние два дня российские войска зачистили два населенных пункта, еще два — в процессе зачистки. На Суджанском направлении группа "Аида" спецназа "Ахмат" сожгла один танк и одну ББМ, отметил Алаудинов.
"Мы фиксируем, что на той стороне от границы концентрируются некие силы. Пока, конечно, непонятно, где они попытаются их закинуть, куда. Но факт, что мы их фиксируем", — добавил он.
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Командир спецназа "Ахмат" также прокомментировал сообщения о ситуации в Белгородской области, опровергнув данные о неких "страшных действиях" в исполнении подразделений ВСУ.
"Они попытались там на одном участке пробиться, подойти не такими уже крупными силами. Но их так оторвали, потрепали, что они — кто остался жив-цел — они вернулись обратно безрезультативно, скажем так", — рассказал Алаудинов.
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Президент Владимир Путин отмечал, что киевский режим предпринял провокацию, ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Как подчеркивал глава государства, противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир ПутинВалерий ГерасимовБелгородская область
 
 
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