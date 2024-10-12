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ВС России стали жестко отвечать на провокации ВСУ, сообщили в Крыму
ВС России стали жестко отвечать на провокации ВСУ, сообщили в Крыму - РИА Новости, 12.10.2024
ВС России стали жестко отвечать на провокации ВСУ, сообщили в Крыму
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в последнее время российская армия жёстко отвечает на провокации ВСУ в отношении Крыма. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T07:30
2024-10-12T07:30
2024-10-12T07:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в последнее время российская армия жёстко отвечает на провокации ВСУ в отношении Крыма. "Враг не прекращает провокации. Но в последнее время российские войска жёстко отвечают на эти провокации. Не то чтобы таким образом можно заставить ВСУ отказаться от провокационных действий - провокации это способ их существования. Но вот лишить их ресурсов для организации больших гадостей в результате мощных ударов по вооружениям и инфраструктуре врага можно", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, только так можно лишить ВСУ возможности заниматься провокациями как в Черном море, так и в других местах.
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Специальная военная операция на Украине, Черное море, Владимир Константинов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире
ВС России стали жестко отвечать на провокации ВСУ, сообщили в Крыму
Константинов: ВС России стали жестко отвечать на провокации ВСУ в адрес Крыма