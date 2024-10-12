https://ria.ru/20241012/krym-1977710306.html

ВС России стали жестко отвечать на провокации ВСУ, сообщили в Крыму

ВС России стали жестко отвечать на провокации ВСУ, сообщили в Крыму - РИА Новости, 12.10.2024

ВС России стали жестко отвечать на провокации ВСУ, сообщили в Крыму

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в последнее время российская армия жёстко отвечает на провокации ВСУ в отношении Крыма. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T07:30

2024-10-12T07:30

2024-10-12T07:30

специальная военная операция на украине

черное море

владимир константинов

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_0:250:3198:2048_1920x0_80_0_0_17f5ab4cda3371673500ec13efa8c16e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в последнее время российская армия жёстко отвечает на провокации ВСУ в отношении Крыма. "Враг не прекращает провокации. Но в последнее время российские войска жёстко отвечают на эти провокации. Не то чтобы таким образом можно заставить ВСУ отказаться от провокационных действий - провокации это способ их существования. Но вот лишить их ресурсов для организации больших гадостей в результате мощных ударов по вооружениям и инфраструктуре врага можно", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, только так можно лишить ВСУ возможности заниматься провокациями как в Черном море, так и в других местах.

https://ria.ru/20240919/krym-1973552303.html

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черное море, владимир константинов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире