https://ria.ru/20241012/kreml-1977727029.html

В Кремле прошла последняя в этом году церемония развода караулов

В Кремле прошла последняя в этом году церемония развода караулов - РИА Новости, 12.10.2024

В Кремле прошла последняя в этом году церемония развода караулов

Заключительная в 2024 году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка прошла в субботу на Соборной площади Московского Кремля, передает... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T12:35

2024-10-12T12:35

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Заключительная в 2024 году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка прошла в субботу на Соборной площади Московского Кремля, передает корреспондент РИА Новости. Посмотреть последнее в этом сезоне уникальное выступление собралось много зрителей, в том числе зарубежных туристов. Их ждало уникальное зрелище - церемония объединила в себе различные элементы российских воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, элементов "конной карусели" с музыкальным сопровождением оркестра. Подготовка к разводу пеших и конных караулов длилась около четырех месяцев в ежедневном режиме, за исключением выходных дней. В ходе программы рота специального караула Президентского полка продемонстрировала динамичные перестроения военнослужащих в различные фигуры, уверенное владение оружием, синхронность и четкость при выполнении специальных строевых приемов. "Вся красота пешей группы развода заключается в синхронности действий. Если мы рассматриваем пешую группу как одно целое, то для достижения слаженности нужна практика, практика и еще раз практика. Самым сложным в работе в команде могу выделить синхронное выполнение действий, следить периферическим взглядом за своими товарищами, слушать оркестр, слушать команды. Права на ошибку у нас нет", - сказал командир отделения роты Специального караула младший сержант Антон Аксеновский.В церемонии развода караулов приняли участие 12 всадников на лошадях русской верховой, тракененской и ганноверской пород вороной и гнедой масти. Военнослужащие Кавалерийского почетного эскорта выполнили различные виды конного построения, такие как "конная карусель", "восьмерка", "цепочка", "мельница", а также демонстрировали строевые приемы со штатным холодным оружием.Как правило, лошади для службы подбираются по масти и по характеру, рассказал журналистам кавалерист кавалерийского эскадрона прапорщик Евгений Иночкин. Наиболее спокойных и поддающихся дрессировке используют на церемонии."Лошадки у нас готовились не только сегодня, готовились на протяжении всей службы в кавалерийском эскадроне. Это ежедневные тренировки, сегодня они выполнили программу, завтра у них выходной", - поделился кавалерист.Музыкальное сопровождение мероприятия осуществлял Президентский оркестр. В его исполнении прозвучали различные произведения русских и советских композиторов, старинные марши, сигналы и канты.Современная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка была утверждена осенью 2004 года, а на регулярной основе это мероприятие проводится в Московском Кремле с 2005 года. Всего за сезон 2024 года на Соборной площади было проведено 19 церемоний развода пеших и конных караулов Президентского полка.В следующий раз москвичи и гости столицы смогут увидеть выступление военнослужащих уже после зимнего перерыва. По традиции, разводы караулов в Кремле проходят с начала июня по сентябрь.Музыкальное сопровождение мероприятия осуществлял Президентский оркестр. В его исполнении прозвучали различные произведения русских и советских композиторов, старинные марши, сигналы и канты. Современная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка была утверждена осенью 2004 года, а на регулярной основе это мероприятие проводится в Московском Кремле с 2005 года. Всего за сезон 2024 года на Соборной площади было проведено 19 церемоний развода пеших и конных караулов Президентского полка. В следующий раз москвичи и гости столицы смогут увидеть выступление военнослужащих уже после зимнего перерыва. По традиции, разводы караулов в Кремле проходят с начала июня по сентябрь.

https://ria.ru/20210921/vystavka-1750353027.html

https://ria.ru/20241011/udmurtiya-1977671575.html

https://ria.ru/20241011/muzeikremlya-1977641280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, москва