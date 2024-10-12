https://ria.ru/20241012/kosmetika-1977760188.html
В Natura Siberica прокомментировали введение ГОСТ на натуральную косметику
В Natura Siberica прокомментировали введение ГОСТ на натуральную косметику - РИА Новости, 12.10.2024
В Natura Siberica прокомментировали введение ГОСТ на натуральную косметику
Введение ГОСТ и единых стандартов на натуральную косметику и натуральное сырье поможет популяризировать информацию о ней в вопросах составов и критериев... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T17:56
2024-10-12T17:56
2024-10-12T17:56
максим протасов
роскачество
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Введение ГОСТ и единых стандартов на натуральную косметику и натуральное сырье поможет популяризировать информацию о ней в вопросах составов и критериев безопасности, считает директор департамента развития бренда и корпоративных коммуникаций Natura Siberica Марина Пудовкина. Эксперт поделилась с РИА Новости своим мнением на площадке международной выставки парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM. "Введение ГОСТ, единых стандартов на зеленую косметику и органическое сырье и их продвижение – важный и логичный шаг государства в направлении не только борьбы с гринвошингом, но и в направлении просвещения потребителей по вопросам составов и критериев безопасности косметики", - сказала Пудовкина. Она уточнила, что россияне часто путаются в терминах "эко", "био", "зеленая" косметика. Сейчас все еще существует проблема низкой осведомленности покупателей о том, что такое на самом деле "натуральная" и "органическая" косметика, добавила эксперт. По ее мнение, чаще всего приверженцами натуральной косметики являются потребители старше 30 лет - они готовы платить за такую косметику больше ради гарантии проверенного и безопасного натурального состава. "Опыт нашей компании и коммуникация с потребителем показывают, что, с одной стороны, люди не готовы разбираться в деталях этой темы самостоятельно, а с другой - четко озвучивают свое желание пользоваться безопасным, натуральным и экологичным продуктом. Можно сказать, что они хотят доверять производителям, а не заниматься проверкой фактов за них", - добавила Пудовкина. В июне руководитель Роскачества Максим Протасов сообщил о том, что запущена разработка стандарта на зеленую косметику.
https://ria.ru/20241009/parfyumeriya-1977077223.html
https://ria.ru/20241012/volosy-1977709820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим протасов, роскачество
Максим Протасов, Роскачество
В Natura Siberica прокомментировали введение ГОСТ на натуральную косметику
Natura Siberica: ГОСТ сможет популяризировать информацию о натуральной косметике
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Введение ГОСТ и единых стандартов на натуральную косметику и натуральное сырье поможет популяризировать информацию о ней в вопросах составов и критериев безопасности, считает директор департамента развития бренда и корпоративных коммуникаций Natura Siberica Марина Пудовкина.
Эксперт поделилась с РИА Новости своим мнением на площадке международной выставки парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM.
«
"Введение ГОСТ, единых стандартов на зеленую косметику и органическое сырье и их продвижение – важный и логичный шаг государства в направлении не только борьбы с гринвошингом, но и в направлении просвещения потребителей по вопросам составов и критериев безопасности косметики", - сказала Пудовкина.
Она уточнила, что россияне часто путаются в терминах "эко", "био", "зеленая" косметика. Сейчас все еще существует проблема низкой осведомленности покупателей о том, что такое на самом деле "натуральная" и "органическая" косметика, добавила эксперт.
По ее мнение, чаще всего приверженцами натуральной косметики являются потребители старше 30 лет - они готовы платить за такую косметику больше ради гарантии проверенного и безопасного натурального состава.
«
"Опыт нашей компании и коммуникация с потребителем показывают, что, с одной стороны, люди не готовы разбираться в деталях этой темы самостоятельно, а с другой - четко озвучивают свое желание пользоваться безопасным, натуральным и экологичным продуктом. Можно сказать, что они хотят доверять производителям, а не заниматься проверкой фактов за них", - добавила Пудовкина.
В июне руководитель Роскачества Максим Протасов
сообщил о том, что запущена разработка стандарта на зеленую косметику.