https://ria.ru/20241012/kosmetika-1977760188.html

В Natura Siberica прокомментировали введение ГОСТ на натуральную косметику

В Natura Siberica прокомментировали введение ГОСТ на натуральную косметику - РИА Новости, 12.10.2024

В Natura Siberica прокомментировали введение ГОСТ на натуральную косметику

Введение ГОСТ и единых стандартов на натуральную косметику и натуральное сырье поможет популяризировать информацию о ней в вопросах составов и критериев... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T17:56

2024-10-12T17:56

2024-10-12T17:56

максим протасов

роскачество

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Введение ГОСТ и единых стандартов на натуральную косметику и натуральное сырье поможет популяризировать информацию о ней в вопросах составов и критериев безопасности, считает директор департамента развития бренда и корпоративных коммуникаций Natura Siberica Марина Пудовкина. Эксперт поделилась с РИА Новости своим мнением на площадке международной выставки парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM. "Введение ГОСТ, единых стандартов на зеленую косметику и органическое сырье и их продвижение – важный и логичный шаг государства в направлении не только борьбы с гринвошингом, но и в направлении просвещения потребителей по вопросам составов и критериев безопасности косметики", - сказала Пудовкина. Она уточнила, что россияне часто путаются в терминах "эко", "био", "зеленая" косметика. Сейчас все еще существует проблема низкой осведомленности покупателей о том, что такое на самом деле "натуральная" и "органическая" косметика, добавила эксперт. По ее мнение, чаще всего приверженцами натуральной косметики являются потребители старше 30 лет - они готовы платить за такую косметику больше ради гарантии проверенного и безопасного натурального состава. "Опыт нашей компании и коммуникация с потребителем показывают, что, с одной стороны, люди не готовы разбираться в деталях этой темы самостоятельно, а с другой - четко озвучивают свое желание пользоваться безопасным, натуральным и экологичным продуктом. Можно сказать, что они хотят доверять производителям, а не заниматься проверкой фактов за них", - добавила Пудовкина. В июне руководитель Роскачества Максим Протасов сообщил о том, что запущена разработка стандарта на зеленую косметику.

https://ria.ru/20241009/parfyumeriya-1977077223.html

https://ria.ru/20241012/volosy-1977709820.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

максим протасов, роскачество