https://ria.ru/20241012/kishinev-1977729293.html

В центре Кишинева проходит народный марш

В центре Кишинева проходит народный марш - РИА Новости, 12.10.2024

В центре Кишинева проходит народный марш

Молодежное движение "Победа молодых" проводит в центре Кишинева народный марш, они бьют по кастрюлям, протестуя против бедственного положения жителей Молдавии и РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T12:52

2024-10-12T12:52

2024-10-12T13:24

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кишинев

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КИШИНЕВ, 12 окт - РИА Новости. Молодежное движение "Победа молодых" проводит в центре Кишинева народный марш, они бьют по кастрюлям, протестуя против бедственного положения жителей Молдавии и пустых обещаний нынешних властей республики, передает корреспондент РИА Новости. Колонна стартовала от здания Конституционного суда. В ней представители как молодежи, так и старшего поколения. Участники намерены пройти по центральной улице Кишинева до здания администрации президента. "Марш голодных", "Марш обманутых пенсионеров" - так назвали они свое шествие. Манифестанты скандируют "Долой (президента Молдавии - ред.) Майю Санду"! В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240922/moldaviya-1974098845.html

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Акция протеста "Марш голодных" в центре Кишинева против бедственного положения жителей Молдавии В центре Кишинева проходит акция протеста «Марш голодных» против бедственного положения жителей Молдавии. Участники намерены дойти здания администрации президента Санду. 2024-10-12T12:52 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, майя санду