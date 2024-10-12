"Хезболла" предупредила об ударах по домам и базам на севере Израиля
"Хезболла" предупредило об ударах по домам на севере Израиля, используемым ЦАХАЛ
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский противоракетный комплекс "Железный купол" в Ашкелоне
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский противоракетный комплекс "Железный купол" в Ашкелоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" назвало целями для своих ударов жилые дома на севере Израиля, которыми пользуются израильские военные, и базы израильской армии в крупных городах, призвав жителей не находиться вблизи них "до дальнейшего уведомления".
"Израильская... армия использует дома поселенцев (жителей Израиля - ред.) в некоторых поселениях севера оккупированной Палестины как пункты, в которых собираются ее офицеры и солдаты, а также размещает свои военные базы, из которых она руководит агрессией против Ливана, в... крупных городах, таких как Хайфа, Тверия, Акко... Эти дома и военные базы - цели для ракетных войск и военно-воздушных сил исламского сопротивления, поэтому мы предупреждаем поселенцев, чтобы они до дальнейшего уведомления избегали находиться рядом с этими местами скопления военных, чтобы сохранять свои жизни", - говорится в заявлении "командного пункта" движения в Telegram-канале "Исламского сопротивления", где публикуются заявления ряда исламских группировок, в том числе "Хезболлах".
Как пообещало движение в своем заявлении, опустевшие от обстрелов "Хезболлах" населенные пункты на севере Израиля будут пустовать до тех пор, пока Израиль не прекратит боевые действия против сектора Газа и Ливана.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.