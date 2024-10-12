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"Хезболла" предупредила об ударах по домам и базам на севере Израиля - РИА Новости, 12.10.2024
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00:42 12.10.2024 (обновлено: 01:08 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/khezbolla-1977699857.html
"Хезболла" предупредила об ударах по домам и базам на севере Израиля
"Хезболла" предупредила об ударах по домам и базам на севере Израиля - РИА Новости, 12.10.2024
"Хезболла" предупредила об ударах по домам и базам на севере Израиля
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" назвало целями для своих ударов жилые дома на севере Израиля, которыми пользуются израильские военные, и базы... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T00:42
2024-10-12T01:08
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
хамас
ливан
палестина
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" назвало целями для своих ударов жилые дома на севере Израиля, которыми пользуются израильские военные, и базы израильской армии в крупных городах, призвав жителей не находиться вблизи них "до дальнейшего уведомления"."Израильская... армия использует дома поселенцев (жителей Израиля - ред.) в некоторых поселениях севера оккупированной Палестины как пункты, в которых собираются ее офицеры и солдаты, а также размещает свои военные базы, из которых она руководит агрессией против Ливана, в... крупных городах, таких как Хайфа, Тверия, Акко... Эти дома и военные базы - цели для ракетных войск и военно-воздушных сил исламского сопротивления, поэтому мы предупреждаем поселенцев, чтобы они до дальнейшего уведомления избегали находиться рядом с этими местами скопления военных, чтобы сохранять свои жизни", - говорится в заявлении "командного пункта" движения в Telegram-канале "Исламского сопротивления", где публикуются заявления ряда исламских группировок, в том числе "Хезболлах".Как пообещало движение в своем заявлении, опустевшие от обстрелов "Хезболлах" населенные пункты на севере Израиля будут пустовать до тех пор, пока Израиль не прекратит боевые действия против сектора Газа и Ливана.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241012/baza_ssha-1977700057.html
https://ria.ru/20241011/tsakhal-1977533493.html
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израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, хамас, ливан, палестина
Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, ХАМАС, Ливан, Палестина
"Хезболла" предупредила об ударах по домам и базам на севере Израиля

"Хезболла" предупредило об ударах по домам на севере Израиля, используемым ЦАХАЛ

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский противоракетный комплекс "Железный купол" в Ашкелоне
Израильский противоракетный комплекс Железный купол в Ашкелоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский противоракетный комплекс "Железный купол" в Ашкелоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" назвало целями для своих ударов жилые дома на севере Израиля, которыми пользуются израильские военные, и базы израильской армии в крупных городах, призвав жителей не находиться вблизи них "до дальнейшего уведомления".
"Израильская... армия использует дома поселенцев (жителей Израиля - ред.) в некоторых поселениях севера оккупированной Палестины как пункты, в которых собираются ее офицеры и солдаты, а также размещает свои военные базы, из которых она руководит агрессией против Ливана, в... крупных городах, таких как Хайфа, Тверия, Акко... Эти дома и военные базы - цели для ракетных войск и военно-воздушных сил исламского сопротивления, поэтому мы предупреждаем поселенцев, чтобы они до дальнейшего уведомления избегали находиться рядом с этими местами скопления военных, чтобы сохранять свои жизни", - говорится в заявлении "командного пункта" движения в Telegram-канале "Исламского сопротивления", где публикуются заявления ряда исламских группировок, в том числе "Хезболлах".
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Источник: база США в Сирии подверглась второй атаке за последние четыре дня
00:49
Как пообещало движение в своем заявлении, опустевшие от обстрелов "Хезболлах" населенные пункты на севере Израиля будут пустовать до тех пор, пока Израиль не прекратит боевые действия против сектора Газа и Ливана.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира спецотряда "Хезболлы"
Вчера, 10:30
 
ИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В миреХАМАСЛиванПалестина
 
 
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