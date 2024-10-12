https://ria.ru/20241012/khezbolla-1977699857.html

"Хезболла" предупредила об ударах по домам и базам на севере Израиля

"Хезболла" предупредила об ударах по домам и базам на севере Израиля - РИА Новости, 12.10.2024

"Хезболла" предупредила об ударах по домам и базам на севере Израиля

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" назвало целями для своих ударов жилые дома на севере Израиля, которыми пользуются израильские военные, и базы... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T00:42

2024-10-12T00:42

2024-10-12T01:08

израиль

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

хамас

ливан

палестина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807882803_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1d20ada74c45d03c69f2ca2bef7fc209.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" назвало целями для своих ударов жилые дома на севере Израиля, которыми пользуются израильские военные, и базы израильской армии в крупных городах, призвав жителей не находиться вблизи них "до дальнейшего уведомления"."Израильская... армия использует дома поселенцев (жителей Израиля - ред.) в некоторых поселениях севера оккупированной Палестины как пункты, в которых собираются ее офицеры и солдаты, а также размещает свои военные базы, из которых она руководит агрессией против Ливана, в... крупных городах, таких как Хайфа, Тверия, Акко... Эти дома и военные базы - цели для ракетных войск и военно-воздушных сил исламского сопротивления, поэтому мы предупреждаем поселенцев, чтобы они до дальнейшего уведомления избегали находиться рядом с этими местами скопления военных, чтобы сохранять свои жизни", - говорится в заявлении "командного пункта" движения в Telegram-канале "Исламского сопротивления", где публикуются заявления ряда исламских группировок, в том числе "Хезболлах".Как пообещало движение в своем заявлении, опустевшие от обстрелов "Хезболлах" населенные пункты на севере Израиля будут пустовать до тех пор, пока Израиль не прекратит боевые действия против сектора Газа и Ливана.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241012/baza_ssha-1977700057.html

https://ria.ru/20241011/tsakhal-1977533493.html

израиль

ливан

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, хамас, ливан, палестина