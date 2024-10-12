https://ria.ru/20241012/kharris-1977775101.html

Штаб Трампа заявил о недостаточной выносливости Харрис

Штаб Трампа заявил о недостаточной выносливости Харрис - РИА Новости, 12.10.2024

Штаб Трампа заявил о недостаточной выносливости Харрис

Штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа обвинил вице-президента Камалу Харрис в неспособности справиться с требованиями... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T20:48

2024-10-12T20:48

2024-10-12T22:06

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дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа обвинил вице-президента Камалу Харрис в неспособности справиться с требованиями предвыборной кампании.Ранее в субботу Харрис опубликовала медицинское заключение, в котором ее врач Джошуа Симмонс подтвердил, что она находится в "превосходном состоянии здоровья" за месяц до предстоящих в ноябре выборов главы государства. В отчете говорится, что 59-летняя Харрис придерживается "очень здорового питания" и ведет активный образ жизни. Ее последнее медицинское обследование, проведенное в апреле, не выявило никаких отклонений. "Он (Трамп. — Прим. ред.) сохраняет чрезвычайно активный график предвыборной кампании, не имеющий аналогов в политической истории, в то время как Камала Харрис ежедневно демонстрирует, что не имеет достаточной квалификации для того, чтобы быть президентом США. Ее график значительно менее насыщенный, потому что, как говорят, у нее нет выносливости президента Трампа, что подтверждается данными опросов общественного мнения", — говорится в заявлении директора по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Стивена Чуна.В штабе Трампа также подчеркнули, что все медицинские заключения, полученные после осмотров политика, подтверждают его "отличное состояние здоровья" для выполнения обязанностей на посту президента.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241005/gadalka-1976473218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024