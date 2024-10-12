https://ria.ru/20241012/kharris-1977750311.html

Харрис опубликовала отчет о своем здоровье

Харрис опубликовала отчет о своем здоровье - РИА Новости, 12.10.2024

Харрис опубликовала отчет о своем здоровье

Вице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис опубликовала медицинское заключение, в котором ее врач Джошуа Симмонс подтвердил, что политик... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T16:46

2024-10-12T16:46

2024-10-12T16:46

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

джо байден

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Вице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис опубликовала медицинское заключение, в котором ее врач Джошуа Симмонс подтвердил, что политик находится в "превосходном состоянии здоровья" за месяц до предстоящих в ноябре выборов главы государства, говорится в обнародованном в субботу документе. В отчёте говорится, что 59-летняя Харрис придерживается "очень здорового питания" и поддерживает активный образ жизни. Её последнее медицинское обследование, проведённое в апреле, не выявило никаких отклонений. Врач также отметил, что за последние три года Харрис проходила аллерген-иммунотерапию, что помогло ей справиться с симптомами сезонной аллергии, благодаря чему ей больше не требуется принимать лекарства, за исключением редких случаев ринита. Публикация медицинских данных Харрис соответствует давней практике кандидатов от обеих партий, которая включала Дональда Трампа во время его президентства и предыдущих предвыборных кампаний. Однако 78-летний Трамп, который в августе сообщил телеканалу CBS News, что "с удовольствием" опубликует свои медицинские данные, с тех пор неоднократно уклонялся от таких запросов. Ранее Трамп критиковал возраст и умственные способности президента Джо Байдена, до того, как тот снял свою кандидатуру с выборов. Теперь же аналогичные вопросы о возрасте и когнитивных способностях самого Трампа поднимают некоторые демократы. Бывший директор по коммуникациям Белого дома при Обаме Дэн Пфайффер на прошлой неделе заявил, что с момента первой президентской кампании Трампа в 2015 году его интеллектуальные способности "заметно ухудшились", и теперь он стал "нелогичным" в своих высказываниях. Если Трамп будет избран, он станет старейшим президентом в истории США к концу своего срока, превзойдя Байдена, которому в ноябре исполнится 82 года, всего на несколько месяцев. Трамп опубликовал медицинскую справку в прошлом году, в день 81-летия Байдена, в которой утверждалось, что он находится в "отличном состоянии здоровья". Однако в этом документе не было приведено конкретных данных, подтверждающих эти заявления.

https://ria.ru/20241003/tramp-1976267613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024