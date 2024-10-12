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Харрис опубликовала отчет о своем здоровье - РИА Новости, 12.10.2024
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16:46 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/kharris-1977750311.html
Харрис опубликовала отчет о своем здоровье
Харрис опубликовала отчет о своем здоровье - РИА Новости, 12.10.2024
Харрис опубликовала отчет о своем здоровье
Вице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис опубликовала медицинское заключение, в котором ее врач Джошуа Симмонс подтвердил, что политик... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T16:46
2024-10-12T16:46
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
джо байден
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Вице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис опубликовала медицинское заключение, в котором ее врач Джошуа Симмонс подтвердил, что политик находится в "превосходном состоянии здоровья" за месяц до предстоящих в ноябре выборов главы государства, говорится в обнародованном в субботу документе. В отчёте говорится, что 59-летняя Харрис придерживается "очень здорового питания" и поддерживает активный образ жизни. Её последнее медицинское обследование, проведённое в апреле, не выявило никаких отклонений. Врач также отметил, что за последние три года Харрис проходила аллерген-иммунотерапию, что помогло ей справиться с симптомами сезонной аллергии, благодаря чему ей больше не требуется принимать лекарства, за исключением редких случаев ринита. Публикация медицинских данных Харрис соответствует давней практике кандидатов от обеих партий, которая включала Дональда Трампа во время его президентства и предыдущих предвыборных кампаний. Однако 78-летний Трамп, который в августе сообщил телеканалу CBS News, что "с удовольствием" опубликует свои медицинские данные, с тех пор неоднократно уклонялся от таких запросов. Ранее Трамп критиковал возраст и умственные способности президента Джо Байдена, до того, как тот снял свою кандидатуру с выборов. Теперь же аналогичные вопросы о возрасте и когнитивных способностях самого Трампа поднимают некоторые демократы. Бывший директор по коммуникациям Белого дома при Обаме Дэн Пфайффер на прошлой неделе заявил, что с момента первой президентской кампании Трампа в 2015 году его интеллектуальные способности "заметно ухудшились", и теперь он стал "нелогичным" в своих высказываниях. Если Трамп будет избран, он станет старейшим президентом в истории США к концу своего срока, превзойдя Байдена, которому в ноябре исполнится 82 года, всего на несколько месяцев. Трамп опубликовал медицинскую справку в прошлом году, в день 81-летия Байдена, в которой утверждалось, что он находится в "отличном состоянии здоровья". Однако в этом документе не было приведено конкретных данных, подтверждающих эти заявления.
https://ria.ru/20241003/tramp-1976267613.html
https://ria.ru/20240929/tramp-1975355454.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Харрис опубликовала отчет о своем здоровье

Врач Харрис подтвердил, что у нее превосходное здоровье в преддверии выборов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Вице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис опубликовала медицинское заключение, в котором ее врач Джошуа Симмонс подтвердил, что политик находится в "превосходном состоянии здоровья" за месяц до предстоящих в ноябре выборов главы государства, говорится в обнародованном в субботу документе.
В отчёте говорится, что 59-летняя Харрис придерживается "очень здорового питания" и поддерживает активный образ жизни. Её последнее медицинское обследование, проведённое в апреле, не выявило никаких отклонений. Врач также отметил, что за последние три года Харрис проходила аллерген-иммунотерапию, что помогло ей справиться с симптомами сезонной аллергии, благодаря чему ей больше не требуется принимать лекарства, за исключением редких случаев ринита.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
NYT рассказала о проблемах со здоровьем Трампа
3 октября, 22:10
Публикация медицинских данных Харрис соответствует давней практике кандидатов от обеих партий, которая включала Дональда Трампа во время его президентства и предыдущих предвыборных кампаний. Однако 78-летний Трамп, который в августе сообщил телеканалу CBS News, что "с удовольствием" опубликует свои медицинские данные, с тех пор неоднократно уклонялся от таких запросов.
Ранее Трамп критиковал возраст и умственные способности президента Джо Байдена, до того, как тот снял свою кандидатуру с выборов. Теперь же аналогичные вопросы о возрасте и когнитивных способностях самого Трампа поднимают некоторые демократы. Бывший директор по коммуникациям Белого дома при Обаме Дэн Пфайффер на прошлой неделе заявил, что с момента первой президентской кампании Трампа в 2015 году его интеллектуальные способности "заметно ухудшились", и теперь он стал "нелогичным" в своих высказываниях.
Если Трамп будет избран, он станет старейшим президентом в истории США к концу своего срока, превзойдя Байдена, которому в ноябре исполнится 82 года, всего на несколько месяцев. Трамп опубликовал медицинскую справку в прошлом году, в день 81-летия Байдена, в которой утверждалось, что он находится в "отличном состоянии здоровья". Однако в этом документе не было приведено конкретных данных, подтверждающих эти заявления.
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