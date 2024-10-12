https://ria.ru/20241012/kharkov-1977747184.html
В районе Харькова прогремел взрыв
В районе Харькова прогремел взрыв - РИА Новости, 12.10.2024
В районе Харькова прогремел взрыв
Взрыв раздался в субботу в районе Харькова на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T16:20
2024-10-12T16:20
2024-10-12T16:20
специальная военная операция на украине
харьков
россия
дергачи
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Взрыв раздался в субботу в районе Харькова на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Под Харьковом прилёт КАБа (корректируемой авиационной бомбы - ред.) в районе Дергачей, пишут местные паблики", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на 16.09 мск воздушная тревога звучит в Харьковской и Сумской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241003/kharkov-1976073990.html
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харьков, россия, дергачи, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Дергачи, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В районе Харькова прогремел взрыв
"Страна.ua": в районе Харькова на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв