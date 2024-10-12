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В Калуге открылись выставки ЕСПО о доме Романовых и РАН - РИА Новости, 12.10.2024
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Религия
 
19:52 12.10.2024 (обновлено: 21:59 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/kaluga-1977769163.html
В Калуге открылись выставки ЕСПО о доме Романовых и РАН
В Калуге открылись выставки ЕСПО о доме Романовых и РАН - РИА Новости, 12.10.2024
В Калуге открылись выставки ЕСПО о доме Романовых и РАН
Открытие передвижных стендовых выставок фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) "Милосердное служение представителей Императорского... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T19:52
2024-10-12T21:59
религия
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
российская академия наук
калуга
калужская область
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КАЛУГА, 12 окт - РИА Новости. Открытие передвижных стендовых выставок фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) "Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне", "Императорская академия наук: достижения и открытия во благо России. 1724-1917" и благотворительной акции "День белого цветка" состоялись в Калуге, передаёт корреспондент РИА Новости. "Мы принимаем активное участие в историческом просвещении в совершенно разных регионах, и всегда идём с тёплым чувством", - сказала, представляя выставки, председатель наблюдательного совета ЕСПО Анна Громова. Экспозиции подготовлены фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", Институтом всеобщей истории РАН и Институтом перспективных исторических исследований (Ассоциации "ИПИИ"). Выставка об истории Академии наук охватывает период её существования до революции, с 1724 по 1917 годы, и размещена в здании научной библиотеки Калужского государственного университета. Выставка об участии Романовых в Первой мировой - в корпусе Калужского областного музыкального колледжа. Современная акция "День белого цветка" - возрождение дореволюционных традиций благотворительности и милосердия: с 1911 по 1916 год при участии царской семьи проходили одноимённые акции в пользу больных туберкулезом, а также семей российских воинов, участников Первой мировой.
https://ria.ru/20240908/romanovy-1971410614.html
калуга
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елисаветинско-сергиевское просветительское общество, российская академия наук, калуга, калужская область
Религия, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Российская академия наук, Калуга, Калужская область
В Калуге открылись выставки ЕСПО о доме Романовых и РАН

В Калуге открылись выставки фонда "Елисаветинско-Сергиевское общество"

© РИА НовостиВ Калуге открылись выставки ЕСПО о доме Романовых и РАН
В Калуге открылись выставки ЕСПО о доме Романовых и РАН - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости
В Калуге открылись выставки ЕСПО о доме Романовых и РАН
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КАЛУГА, 12 окт - РИА Новости. Открытие передвижных стендовых выставок фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) "Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне", "Императорская академия наук: достижения и открытия во благо России. 1724-1917" и благотворительной акции "День белого цветка" состоялись в Калуге, передаёт корреспондент РИА Новости.
«
"Мы принимаем активное участие в историческом просвещении в совершенно разных регионах, и всегда идём с тёплым чувством", - сказала, представляя выставки, председатель наблюдательного совета ЕСПО Анна Громова.
Экспозиции подготовлены фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", Институтом всеобщей истории РАН и Институтом перспективных исторических исследований (Ассоциации "ИПИИ"). Выставка об истории Академии наук охватывает период её существования до революции, с 1724 по 1917 годы, и размещена в здании научной библиотеки Калужского государственного университета. Выставка об участии Романовых в Первой мировой - в корпусе Калужского областного музыкального колледжа.
Современная акция "День белого цветка" - возрождение дореволюционных традиций благотворительности и милосердия: с 1911 по 1916 год при участии царской семьи проходили одноимённые акции в пользу больных туберкулезом, а также семей российских воинов, участников Первой мировой.
Передвижная стендовая выставка Милосердное служение представителей императорского дома Романовых в Великой войне в атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
В Туле открылась выставка о милосердном служении Романовых
8 сентября, 14:21
 
РелигияЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоРоссийская академия наукКалугаКалужская область
 
 
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