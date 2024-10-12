В Калуге открылись выставки ЕСПО о доме Романовых и РАН
В Калуге открылись выставки фонда "Елисаветинско-Сергиевское общество"
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 12 окт - РИА Новости. Открытие передвижных стендовых выставок фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) "Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне", "Императорская академия наук: достижения и открытия во благо России. 1724-1917" и благотворительной акции "День белого цветка" состоялись в Калуге, передаёт корреспондент РИА Новости.
«
"Мы принимаем активное участие в историческом просвещении в совершенно разных регионах, и всегда идём с тёплым чувством", - сказала, представляя выставки, председатель наблюдательного совета ЕСПО Анна Громова.
Экспозиции подготовлены фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", Институтом всеобщей истории РАН и Институтом перспективных исторических исследований (Ассоциации "ИПИИ"). Выставка об истории Академии наук охватывает период её существования до революции, с 1724 по 1917 годы, и размещена в здании научной библиотеки Калужского государственного университета. Выставка об участии Романовых в Первой мировой - в корпусе Калужского областного музыкального колледжа.
Современная акция "День белого цветка" - возрождение дореволюционных традиций благотворительности и милосердия: с 1911 по 1916 год при участии царской семьи проходили одноимённые акции в пользу больных туберкулезом, а также семей российских воинов, участников Первой мировой.
В Туле открылась выставка о милосердном служении Романовых
8 сентября, 14:21