https://ria.ru/20241012/kaluga-1977769163.html

В Калуге открылись выставки ЕСПО о доме Романовых и РАН

В Калуге открылись выставки ЕСПО о доме Романовых и РАН - РИА Новости, 12.10.2024

В Калуге открылись выставки ЕСПО о доме Романовых и РАН

Открытие передвижных стендовых выставок фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) "Милосердное служение представителей Императорского... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T19:52

2024-10-12T19:52

2024-10-12T21:59

религия

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

российская академия наук

калуга

калужская область

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КАЛУГА, 12 окт - РИА Новости. Открытие передвижных стендовых выставок фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) "Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне", "Императорская академия наук: достижения и открытия во благо России. 1724-1917" и благотворительной акции "День белого цветка" состоялись в Калуге, передаёт корреспондент РИА Новости. "Мы принимаем активное участие в историческом просвещении в совершенно разных регионах, и всегда идём с тёплым чувством", - сказала, представляя выставки, председатель наблюдательного совета ЕСПО Анна Громова. Экспозиции подготовлены фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", Институтом всеобщей истории РАН и Институтом перспективных исторических исследований (Ассоциации "ИПИИ"). Выставка об истории Академии наук охватывает период её существования до революции, с 1724 по 1917 годы, и размещена в здании научной библиотеки Калужского государственного университета. Выставка об участии Романовых в Первой мировой - в корпусе Калужского областного музыкального колледжа. Современная акция "День белого цветка" - возрождение дореволюционных традиций благотворительности и милосердия: с 1911 по 1916 год при участии царской семьи проходили одноимённые акции в пользу больных туберкулезом, а также семей российских воинов, участников Первой мировой.

https://ria.ru/20240908/romanovy-1971410614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

елисаветинско-сергиевское просветительское общество, российская академия наук, калуга, калужская область