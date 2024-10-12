https://ria.ru/20241012/ispaniya-1977776475.html

МИД Испании выложил видео с кадрами парка Горького в Москве

МИД Испании выложил видео с кадрами парка Горького в Москве - РИА Новости, 13.10.2024

МИД Испании выложил видео с кадрами парка Горького в Москве

Министерство иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации опубликовало в соцсетях видеоролик с кадрами московского Центрального парка культуры и отдыха... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-12T21:04

2024-10-12T21:04

2024-10-13T00:34

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максим горький

христофор колумб

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации опубликовало в соцсетях видеоролик с кадрами московского Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького. На это обратили внимание некоторые пользователи соцсети X в комментариях. На кадрах в начале видеоролика видны люди, проходящие по тротуару мимо ворот парка, а на заднем плане возвышаются небоскребы "Москвы-Сити". День испанской нации отмечается 12 октября, поскольку именно в этот день в 1492 году испанская морская экспедиция под руководством Христофора Колумба высадилась в Новом Свете, где произошла "встреча двух миров", которая поменяла мировоззрение и жизнь как европейцев, так и американцев.

https://ria.ru/20240926/vengriya-1974936079.html

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Парк Горького на видеоролике МИД Испании в честь Дня испанской нации Министерство иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации опубликовало в соцсетях видеоролик, который начинается с кадров снятых, рядом с ограждение московского Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького. 2024-10-12T21:04 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

испания, максим горький, христофор колумб, в мире