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МИД Испании выложил видео с кадрами парка Горького в Москве - РИА Новости, 13.10.2024
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21:04 12.10.2024 (обновлено: 00:34 13.10.2024)
https://ria.ru/20241012/ispaniya-1977776475.html
МИД Испании выложил видео с кадрами парка Горького в Москве
МИД Испании выложил видео с кадрами парка Горького в Москве - РИА Новости, 13.10.2024
МИД Испании выложил видео с кадрами парка Горького в Москве
Министерство иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации опубликовало в соцсетях видеоролик с кадрами московского Центрального парка культуры и отдыха... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-12T21:04
2024-10-13T00:34
испания
максим горький
христофор колумб
в мире
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации опубликовало в соцсетях видеоролик с кадрами московского Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького. На это обратили внимание некоторые пользователи соцсети X в комментариях. На кадрах в начале видеоролика видны люди, проходящие по тротуару мимо ворот парка, а на заднем плане возвышаются небоскребы "Москвы-Сити". День испанской нации отмечается 12 октября, поскольку именно в этот день в 1492 году испанская морская экспедиция под руководством Христофора Колумба высадилась в Новом Свете, где произошла "встреча двух миров", которая поменяла мировоззрение и жизнь как европейцев, так и американцев.
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Парк Горького на видеоролике МИД Испании в честь Дня испанской нации
Министерство иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации опубликовало в соцсетях видеоролик, который начинается с кадров снятых, рядом с ограждение московского Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького.
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испания, максим горький, христофор колумб, в мире
Испания, Максим Горький, Христофор Колумб, В мире
МИД Испании выложил видео с кадрами парка Горького в Москве

МИД Испании в честь национального праздника опубликовал кадры из парка в Москве

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации опубликовало в соцсетях видеоролик с кадрами московского Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького.
На это обратили внимание некоторые пользователи соцсети X в комментариях. На кадрах в начале видеоролика видны люди, проходящие по тротуару мимо ворот парка, а на заднем плане возвышаются небоскребы "Москвы-Сити".
День испанской нации отмечается 12 октября, поскольку именно в этот день в 1492 году испанская морская экспедиция под руководством Христофора Колумба высадилась в Новом Свете, где произошла "встреча двух миров", которая поменяла мировоззрение и жизнь как европейцев, так и американцев.
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