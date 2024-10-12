В Иране запретили проносить в самолеты электронные средства связи
Иран запретил брать в самолеты все электронные средства связи, кроме мобильников
Самолет авиакомпании Iran Air. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 окт – РИА Новости. Пронос на борт самолета любых электронных средств связи за исключением мобильных телефонов стал запрещен, заявил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу.
Заявление Язерлу прозвучало на фоне эскалации напряженности в регионе Ближнего Востока после ракетного удара Ирана по территории Израиля в начале октября и после массового подрыва пейджеров в Ливане в середине сентября.
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"Пронос на борт самолета любых электронных средств связи, кроме мобильных телефонов, как в ручной клади, так и в багаже, запрещен", - приводит слова Язерлу агентство ISNA.
По словам официального представителя Организации гражданской авиации Ирана, пассажиры должны воздержаться от проноса на борт самолета таких электронных средств связи, как пейджер, уоки-токи и подобных им в целях обеспечения безопасности полета.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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