https://ria.ru/20241012/iran-1977721234.html

Американское СМИ обвинило Иран в попытках убить Трампа

Американское СМИ обвинило Иран в попытках убить Трампа - РИА Новости, 12.10.2024

Американское СМИ обвинило Иран в попытках убить Трампа

Американское издание Politico утверждает, что власти Ирана якобы предпринимают "активные и агрессивные" попытки убить кандидата в президенты США от... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T11:04

2024-10-12T11:04

2024-10-12T12:44

в мире

иран

сша

тегеран (город)

дональд трамп

касем сулеймани

джо байден

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Американское издание Politico утверждает, что власти Ирана якобы предпринимают "активные и агрессивные" попытки убить кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и бывших высокопоставленных чиновников, которых Тегеран винит в гибели иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Ранее Politico сообщало, что президент США Джо Байден призвал правительство Ирана "прекратить строить заговоры" против Трампа и бывших американских чиновников, подчеркнув, что Соединенные Штаты сочтут любую инициированную Ираном попытку покушения на экс-президента актом войны. Как утверждает Politico, "мишенью Ирана" якобы стали бывший госсекретарь Майк Помпео, бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон и бывший спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. "Усилия Ирана по убийству Трампа и бывших высокопоставленных чиновников, которых он (Тегеран - ред.) обвиняет в ударе по Сулеймани, еще более активные и агрессивные, чем сообщалось ранее", - передает издание со ссылкой на нескольких чиновников, якобы знакомых с угрозами Ирана. Издание утверждает, что провело беседы с 24 чиновниками, среди которых бывшие законодатели, агенты Секретной службы и высокопоставленные лица. Они рассказали изданию о хакерских атаках и попытках ведения цифровой слежки за бывшими должностными лицами и членами их семей, а также о стремлении предполагаемых иранских оперативников выследить одного американского чиновника во время его поездки за границу. При этом отмечается, что бывшие сотрудники Совета национальной безопасности, которые, предположительно, находятся в списке целей Ирана, не получают никакой защиты от американских властей. Теперь некоторые из них тратят сотни тысяч долларов в год на обеспечение своей безопасности. В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.

https://ria.ru/20240923/tramp-1974326453.html

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сша

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, касем сулеймани, джо байден