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Американское СМИ обвинило Иран в попытках убить Трампа - РИА Новости, 12.10.2024
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11:04 12.10.2024 (обновлено: 12:44 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/iran-1977721234.html
Американское СМИ обвинило Иран в попытках убить Трампа
Американское СМИ обвинило Иран в попытках убить Трампа - РИА Новости, 12.10.2024
Американское СМИ обвинило Иран в попытках убить Трампа
Американское издание Politico утверждает, что власти Ирана якобы предпринимают "активные и агрессивные" попытки убить кандидата в президенты США от... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T11:04
2024-10-12T12:44
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
касем сулеймани
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Американское издание Politico утверждает, что власти Ирана якобы предпринимают "активные и агрессивные" попытки убить кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и бывших высокопоставленных чиновников, которых Тегеран винит в гибели иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Ранее Politico сообщало, что президент США Джо Байден призвал правительство Ирана "прекратить строить заговоры" против Трампа и бывших американских чиновников, подчеркнув, что Соединенные Штаты сочтут любую инициированную Ираном попытку покушения на экс-президента актом войны. Как утверждает Politico, "мишенью Ирана" якобы стали бывший госсекретарь Майк Помпео, бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон и бывший спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. "Усилия Ирана по убийству Трампа и бывших высокопоставленных чиновников, которых он (Тегеран - ред.) обвиняет в ударе по Сулеймани, еще более активные и агрессивные, чем сообщалось ранее", - передает издание со ссылкой на нескольких чиновников, якобы знакомых с угрозами Ирана. Издание утверждает, что провело беседы с 24 чиновниками, среди которых бывшие законодатели, агенты Секретной службы и высокопоставленные лица. Они рассказали изданию о хакерских атаках и попытках ведения цифровой слежки за бывшими должностными лицами и членами их семей, а также о стремлении предполагаемых иранских оперативников выследить одного американского чиновника во время его поездки за границу. При этом отмечается, что бывшие сотрудники Совета национальной безопасности, которые, предположительно, находятся в списке целей Ирана, не получают никакой защиты от американских властей. Теперь некоторые из них тратят сотни тысяч долларов в год на обеспечение своей безопасности. В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
https://ria.ru/20240923/tramp-1974326453.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, касем сулеймани, джо байден
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Касем Сулеймани, Джо Байден
Американское СМИ обвинило Иран в попытках убить Трампа

Politico: Иран предпринимает активные и агрессивные попытки убить Трампа

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Американское издание Politico утверждает, что власти Ирана якобы предпринимают "активные и агрессивные" попытки убить кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и бывших высокопоставленных чиновников, которых Тегеран винит в гибели иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.
Ранее Politico сообщало, что президент США Джо Байден призвал правительство Ирана "прекратить строить заговоры" против Трампа и бывших американских чиновников, подчеркнув, что Соединенные Штаты сочтут любую инициированную Ираном попытку покушения на экс-президента актом войны. Как утверждает Politico, "мишенью Ирана" якобы стали бывший госсекретарь Майк Помпео, бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон и бывший спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
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"Усилия Ирана по убийству Трампа и бывших высокопоставленных чиновников, которых он (Тегеран - ред.) обвиняет в ударе по Сулеймани, еще более активные и агрессивные, чем сообщалось ранее", - передает издание со ссылкой на нескольких чиновников, якобы знакомых с угрозами Ирана.
Издание утверждает, что провело беседы с 24 чиновниками, среди которых бывшие законодатели, агенты Секретной службы и высокопоставленные лица. Они рассказали изданию о хакерских атаках и попытках ведения цифровой слежки за бывшими должностными лицами и членами их семей, а также о стремлении предполагаемых иранских оперативников выследить одного американского чиновника во время его поездки за границу.
При этом отмечается, что бывшие сотрудники Совета национальной безопасности, которые, предположительно, находятся в списке целей Ирана, не получают никакой защиты от американских властей. Теперь некоторые из них тратят сотни тысяч долларов в год на обеспечение своей безопасности.
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
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