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СМИ: Байден предостерег Иран от заговоров против Трампа - РИА Новости, 12.10.2024
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05:11 12.10.2024 (обновлено: 05:47 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/iran-1977706645.html
СМИ: Байден предостерег Иран от заговоров против Трампа
СМИ: Байден предостерег Иран от заговоров против Трампа - РИА Новости, 12.10.2024
СМИ: Байден предостерег Иран от заговоров против Трампа
Президент США Джо Байден призвал правительство Ирана "прекратить строить заговоры" против кандидата в президенты Дональда Трампа и бывших американских... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T05:11
2024-10-12T05:47
сша
в мире
иран
дональд трамп
politico
джо байден
майк помпео
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал правительство Ирана "прекратить строить заговоры" против кандидата в президенты Дональда Трампа и бывших американских чиновников, так как США сочтут любую инициированную Ираном попытку покушения на экс-президента актом войны, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации американского лидера."Байден направил сообщения в верхние эшелоны правительства Ирана, предупредив их о необходимости прекратить заговоры против Трампа и бывших американских чиновников... Ирану было заявлено, что любые попытки покушения на жизнь Трампа будут расцениваться как акт войны", — говорится в материале.Как утверждает Politico, "мишенью Ирана" якобы стали бывший госсекретарь Майк Помпео, бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон и бывший спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.Кроме того, в дополнение к Трампу, который получает защиту Секретной службы как бывший президент, по меньшей мере семь бывших генералов, дипломатов и гражданских политических советников из его администрации обеспечены круглосуточной государственной охраной. Иногда в состав одной группы службы безопасности входит около полудюжины человек. Но и этого, пишет Politico, может оказаться недостаточно.
https://ria.ru/20240925/tramp-1974721807.html
https://ria.ru/20241011/iran-1977677975.html
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сша, в мире, иран, дональд трамп, politico, джо байден, майк помпео
США, В мире, Иран, Дональд Трамп, Politico, Джо Байден, Майк Помпео
СМИ: Байден предостерег Иран от заговоров против Трампа

Politico: Байден призвал власти Ирана прекратить строить заговоры против Трампа

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал правительство Ирана "прекратить строить заговоры" против кандидата в президенты Дональда Трампа и бывших американских чиновников, так как США сочтут любую инициированную Ираном попытку покушения на экс-президента актом войны, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации американского лидера.
"Байден направил сообщения в верхние эшелоны правительства Ирана, предупредив их о необходимости прекратить заговоры против Трампа и бывших американских чиновников... Ирану было заявлено, что любые попытки покушения на жизнь Трампа будут расцениваться как акт войны", — говорится в материале.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Трамп попросил Байдена предупредить Иран о возмездии за "угрозы"
25 сентября, 23:06
Как утверждает Politico, "мишенью Ирана" якобы стали бывший госсекретарь Майк Помпео, бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон и бывший спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Кроме того, в дополнение к Трампу, который получает защиту Секретной службы как бывший президент, по меньшей мере семь бывших генералов, дипломатов и гражданских политических советников из его администрации обеспечены круглосуточной государственной охраной. Иногда в состав одной группы службы безопасности входит около полудюжины человек. Но и этого, пишет Politico, может оказаться недостаточно.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
СМИ: Трамп попросил защитить его от иранской угрозы военной авиацией
Вчера, 19:26
 
СШАВ миреИранДональд ТрампPoliticoДжо БайденМайк Помпео
 
 
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