СМИ: Байден предостерег Иран от заговоров против Трампа
Politico: Байден призвал власти Ирана прекратить строить заговоры против Трампа
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал правительство Ирана "прекратить строить заговоры" против кандидата в президенты Дональда Трампа и бывших американских чиновников, так как США сочтут любую инициированную Ираном попытку покушения на экс-президента актом войны, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации американского лидера.
"Байден направил сообщения в верхние эшелоны правительства Ирана, предупредив их о необходимости прекратить заговоры против Трампа и бывших американских чиновников... Ирану было заявлено, что любые попытки покушения на жизнь Трампа будут расцениваться как акт войны", — говорится в материале.
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Как утверждает Politico, "мишенью Ирана" якобы стали бывший госсекретарь Майк Помпео, бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон и бывший спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Кроме того, в дополнение к Трампу, который получает защиту Секретной службы как бывший президент, по меньшей мере семь бывших генералов, дипломатов и гражданских политических советников из его администрации обеспечены круглосуточной государственной охраной. Иногда в состав одной группы службы безопасности входит около полудюжины человек. Но и этого, пишет Politico, может оказаться недостаточно.