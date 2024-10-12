https://ria.ru/20241012/iran-1977706645.html

СМИ: Байден предостерег Иран от заговоров против Трампа

СМИ: Байден предостерег Иран от заговоров против Трампа - РИА Новости, 12.10.2024

СМИ: Байден предостерег Иран от заговоров против Трампа

Президент США Джо Байден призвал правительство Ирана "прекратить строить заговоры" против кандидата в президенты Дональда Трампа и бывших американских... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T05:11

2024-10-12T05:11

2024-10-12T05:47

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал правительство Ирана "прекратить строить заговоры" против кандидата в президенты Дональда Трампа и бывших американских чиновников, так как США сочтут любую инициированную Ираном попытку покушения на экс-президента актом войны, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации американского лидера."Байден направил сообщения в верхние эшелоны правительства Ирана, предупредив их о необходимости прекратить заговоры против Трампа и бывших американских чиновников... Ирану было заявлено, что любые попытки покушения на жизнь Трампа будут расцениваться как акт войны", — говорится в материале.Как утверждает Politico, "мишенью Ирана" якобы стали бывший госсекретарь Майк Помпео, бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон и бывший спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.Кроме того, в дополнение к Трампу, который получает защиту Секретной службы как бывший президент, по меньшей мере семь бывших генералов, дипломатов и гражданских политических советников из его администрации обеспечены круглосуточной государственной охраной. Иногда в состав одной группы службы безопасности входит около полудюжины человек. Но и этого, пишет Politico, может оказаться недостаточно.

https://ria.ru/20240925/tramp-1974721807.html

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сша, в мире, иран, дональд трамп, politico, джо байден, майк помпео