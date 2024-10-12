https://ria.ru/20241012/herson-1977716670.html

В Херсоне поражены складские помещения

В Херсоне поражены складские помещения - РИА Новости, 12.10.2024

В Херсоне поражены складские помещения

Склад был поражен в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, начался пожар, заявил в субботу назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T09:43

2024-10-12T09:43

2024-10-12T09:43

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Склад был поражен в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, начался пожар, заявил в субботу назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. "Вчера после обеда (российские - ред.) войска атаковали Центральный район Херсона. Под ударами оказались складские помещения. На месте "прилета" возник пожар", - написал Прокудин. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240417/spetsoperatsiya-1940521118.html

херсон

россия

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины