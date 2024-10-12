Рейтинг@Mail.ru
NYT: ХАМАС планировало атаковать Израиль в 2022 году - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/hamas-1977784513.html
NYT: ХАМАС планировало атаковать Израиль в 2022 году
NYT: ХАМАС планировало атаковать Израиль в 2022 году - РИА Новости, 12.10.2024
NYT: ХАМАС планировало атаковать Израиль в 2022 году
Газета New York Times со ссылкой на документы утверждает, что палестинское движение ХАМАС планировало совершить крупную атаку на Израиль осенью 2022 года,... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T23:37
2024-10-12T23:37
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
хамас
хезболла
оон
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_cfce1e60ad4c2da19cbd0d2bb1993290.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Газета New York Times со ссылкой на документы утверждает, что палестинское движение ХАМАС планировало совершить крупную атаку на Израиль осенью 2022 года, однако отложило нападение для того, чтобы якобы заручиться поддержкой Ирана и ливанского шиитского движения "Хезболлах". "Изначально ХАМАС планировал провести атаку под кодовым названием "Большой проект" осенью 2022 года. Однако группировка отложила выполнение плана, так как пыталась убедить Иран и "Хезболлах" принять в нем участие", - пишет издание со ссылкой на протоколы секретных заседаний руководства ХАМАС, оказавшиеся в его распоряжении. При этом ранее представительство Ирана при ООН заявляло, что Тегеран не причастен к нападению ХАМАС на Израиль. Движение "Хезболлах" приблизительно через месяц присоединилось к борьбе ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241012/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
израиль
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_c47e918339bd4d7487d4bf5588105ff2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, тегеран (город), хамас, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), ХАМАС, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
NYT: ХАМАС планировало атаковать Израиль в 2022 году

NYT: ХАМАС планировало совершить крупную атаку на Израиль осенью 2022 года

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Газета New York Times со ссылкой на документы утверждает, что палестинское движение ХАМАС планировало совершить крупную атаку на Израиль осенью 2022 года, однако отложило нападение для того, чтобы якобы заручиться поддержкой Ирана и ливанского шиитского движения "Хезболлах".
"Изначально ХАМАС планировал провести атаку под кодовым названием "Большой проект" осенью 2022 года. Однако группировка отложила выполнение плана, так как пыталась убедить Иран и "Хезболлах" принять в нем участие", - пишет издание со ссылкой на протоколы секретных заседаний руководства ХАМАС, оказавшиеся в его распоряжении.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
При этом ранее представительство Ирана при ООН заявляло, что Тегеран не причастен к нападению ХАМАС на Израиль. Движение "Хезболлах" приблизительно через месяц присоединилось к борьбе ХАМАС.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Израиль, на свою беду, открыл новую страницу в истории террора
19 сентября, 08:00
 
В миреИзраильИранТегеран (город)ХАМАСХезболлаООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала