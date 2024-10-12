https://ria.ru/20241012/hamas-1977784513.html

NYT: ХАМАС планировало атаковать Израиль в 2022 году

NYT: ХАМАС планировало атаковать Израиль в 2022 году - РИА Новости, 12.10.2024

NYT: ХАМАС планировало атаковать Израиль в 2022 году

Газета New York Times со ссылкой на документы утверждает, что палестинское движение ХАМАС планировало совершить крупную атаку на Израиль осенью 2022 года,... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T23:37

2024-10-12T23:37

2024-10-12T23:37

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Газета New York Times со ссылкой на документы утверждает, что палестинское движение ХАМАС планировало совершить крупную атаку на Израиль осенью 2022 года, однако отложило нападение для того, чтобы якобы заручиться поддержкой Ирана и ливанского шиитского движения "Хезболлах". "Изначально ХАМАС планировал провести атаку под кодовым названием "Большой проект" осенью 2022 года. Однако группировка отложила выполнение плана, так как пыталась убедить Иран и "Хезболлах" принять в нем участие", - пишет издание со ссылкой на протоколы секретных заседаний руководства ХАМАС, оказавшиеся в его распоряжении. При этом ранее представительство Ирана при ООН заявляло, что Тегеран не причастен к нападению ХАМАС на Израиль. Движение "Хезболлах" приблизительно через месяц присоединилось к борьбе ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241012/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, иран, тегеран (город), хамас, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024