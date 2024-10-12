NYT: ХАМАС планировало атаковать Израиль в 2022 году
NYT: ХАМАС планировало совершить крупную атаку на Израиль осенью 2022 года
© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Газета New York Times со ссылкой на документы утверждает, что палестинское движение ХАМАС планировало совершить крупную атаку на Израиль осенью 2022 года, однако отложило нападение для того, чтобы якобы заручиться поддержкой Ирана и ливанского шиитского движения "Хезболлах".
"Изначально ХАМАС планировал провести атаку под кодовым названием "Большой проект" осенью 2022 года. Однако группировка отложила выполнение плана, так как пыталась убедить Иран и "Хезболлах" принять в нем участие", - пишет издание со ссылкой на протоколы секретных заседаний руководства ХАМАС, оказавшиеся в его распоряжении.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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