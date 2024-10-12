https://ria.ru/20241012/groznyy-1977749802.html

Пожар на АЗС в Грозном ликвидировали

Пожар на АЗС в Грозном ликвидировали - РИА Новости, 12.10.2024

Пожар на АЗС в Грозном ликвидировали

Спасатели ликвидировали возгорание на АЗС в Грозном. "Проводится проливка и разборка конструкций", сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T16:40

2024-10-12T16:40

2024-10-12T17:05

происшествия

грозный

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на азс в грозном

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Спасатели ликвидировали возгорание на АЗС в Грозном. "Проводится проливка и разборка конструкций", сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее МЧС РФ информировало, что в Грозном на АЗС произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением.

https://ria.ru/20241012/groznyy-1977751580.html

грозный

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2024

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