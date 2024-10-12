https://ria.ru/20241012/groznyy-1977749802.html
Пожар на АЗС в Грозном ликвидировали
Пожар на АЗС в Грозном ликвидировали - РИА Новости, 12.10.2024
Пожар на АЗС в Грозном ликвидировали
Спасатели ликвидировали возгорание на АЗС в Грозном. "Проводится проливка и разборка конструкций", сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T16:40
2024-10-12T16:40
2024-10-12T17:05
происшествия
грозный
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в грозном
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Спасатели ликвидировали возгорание на АЗС в Грозном. "Проводится проливка и разборка конструкций", сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее МЧС РФ информировало, что в Грозном на АЗС произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением.
https://ria.ru/20241012/groznyy-1977751580.html
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происшествия, грозный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в грозном
Происшествия, Грозный, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Грозном
Пожар на АЗС в Грозном ликвидировали
Пожар на АЗС в Грозном ликвидировали, ведется разбор конструкций