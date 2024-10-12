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Гражданин Сербии переехал в Херсонскую область ради работы - РИА Новости, 12.10.2024
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02:50 12.10.2024 (обновлено: 04:34 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/grazhdanin_serbii-1977702940.html
Гражданин Сербии переехал в Херсонскую область ради работы
Гражданин Сербии переехал в Херсонскую область ради работы - РИА Новости, 12.10.2024
Гражданин Сербии переехал в Херсонскую область ради работы
Гражданин Сербии Драган Милошевич рассказал РИА Новости, как после начала спецоперации переехал в поселок Каланчак в Херсонской области и устроился работать в... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T02:50
2024-10-12T04:34
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КАЛАНЧАК (Херсонская обл.), 12 окт - РИА Новости. Гражданин Сербии Драган Милошевич рассказал РИА Новости, как после начала спецоперации переехал в поселок Каланчак в Херсонской области и устроился работать в местную администрацию, где отвечает за хозяйственную часть. Милошевич рассказал, что ранее жил в Херсоне, куда переехал из Сербии к жене, при этом на Украине ему приходилось не раз сталкиваться с национализмом. "Познакомился с женой через интернет, через игру. И так случилось, что приехал. Это было еще в 2012 году, приехал в Херсон. Я ездил постоянно в 2012, 2013 году Сербия — Украина, оформлял документы. И бывало так, когда я приезжал во Львов, а там с моим ломаным сербско-русским языком даже не хотели в магазине меня обслуживать", — рассказал он. Позже, в 2022 году, семья переехала в Каланчак. "Как серб я уважаю Россию. Когда начала основываться администрация в нашем городе, я сразу пошел устраиваться на работу. И меня забрали, это при ВГА (военно-гражданской администрации) было... Работаю в администрации, отвечаю за хозяйственную часть", — рассказал Милошевич. Мужчина получил российский вид на жительство и хочет стать гражданином России.
https://rsport.ria.ru/20240930/glukhov-1975473442.html
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Сербия, Херсонская область , Херсон, В мире
Гражданин Сербии переехал в Херсонскую область ради работы

Гражданин Сербии переехал в Херсонскую область и пошел работать в администрацию

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ
Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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КАЛАНЧАК (Херсонская обл.), 12 окт - РИА Новости. Гражданин Сербии Драган Милошевич рассказал РИА Новости, как после начала спецоперации переехал в поселок Каланчак в Херсонской области и устроился работать в местную администрацию, где отвечает за хозяйственную часть.
Милошевич рассказал, что ранее жил в Херсоне, куда переехал из Сербии к жене, при этом на Украине ему приходилось не раз сталкиваться с национализмом.
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"Познакомился с женой через интернет, через игру. И так случилось, что приехал. Это было еще в 2012 году, приехал в Херсон. Я ездил постоянно в 2012, 2013 году Сербия — Украина, оформлял документы. И бывало так, когда я приезжал во Львов, а там с моим ломаным сербско-русским языком даже не хотели в магазине меня обслуживать", — рассказал он.
Позже, в 2022 году, семья переехала в Каланчак.
"Как серб я уважаю Россию. Когда начала основываться администрация в нашем городе, я сразу пошел устраиваться на работу. И меня забрали, это при ВГА (военно-гражданской администрации) было... Работаю в администрации, отвечаю за хозяйственную часть", — рассказал Милошевич.
Мужчина получил российский вид на жительство и хочет стать гражданином России.
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