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ВСУ сбросили на Горловку взрывоопасный предмет с БПЛА - РИА Новости, 12.10.2024
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16:26 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/gorlovka-1977747753.html
ВСУ сбросили на Горловку взрывоопасный предмет с БПЛА
ВСУ сбросили на Горловку взрывоопасный предмет с БПЛА - РИА Новости, 12.10.2024
ВСУ сбросили на Горловку взрывоопасный предмет с БПЛА
Украинские военные в субботу сбросили взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T16:26
2024-10-12T16:26
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские военные в субботу сбросили взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 15:00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Также с 15:20 по 15:30 украинские войска нанесли удары по Горловке и Донецку восемью снарядами кассетного типа натовского калибра 155 миллиметров, отметили в представительстве. Представительство сообщило также об обстреле Петровского района Донецка двумя натовскими снарядами в 13:09. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20241012/obstrel-1977723095.html
https://ria.ru/20241011/vsu-1977673794.html
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, нато
В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО
ВСУ сбросили на Горловку взрывоопасный предмет с БПЛА

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Никитовский район Горловки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки
Осколки - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские военные в субботу сбросили взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 15:00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
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Также с 15:20 по 15:30 украинские войска нанесли удары по Горловке и Донецку восемью снарядами кассетного типа натовского калибра 155 миллиметров, отметили в представительстве.
Представительство сообщило также об обстреле Петровского района Донецка двумя натовскими снарядами в 13:09.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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