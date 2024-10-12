https://ria.ru/20241012/gorlovka-1977747753.html

ВСУ сбросили на Горловку взрывоопасный предмет с БПЛА

ВСУ сбросили на Горловку взрывоопасный предмет с БПЛА - РИА Новости, 12.10.2024

ВСУ сбросили на Горловку взрывоопасный предмет с БПЛА

Украинские военные в субботу сбросили взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T16:26

2024-10-12T16:26

2024-10-12T16:26

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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские военные в субботу сбросили взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 15:00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Также с 15:20 по 15:30 украинские войска нанесли удары по Горловке и Донецку восемью снарядами кассетного типа натовского калибра 155 миллиметров, отметили в представительстве. Представительство сообщило также об обстреле Петровского района Донецка двумя натовскими снарядами в 13:09. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20241012/obstrel-1977723095.html

https://ria.ru/20241011/vsu-1977673794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, нато