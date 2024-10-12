https://ria.ru/20241012/gorlovka-1977745461.html
В Горловке выросло число пострадавших при атаке беспилотника
В Горловке выросло число пострадавших при атаке беспилотника - РИА Новости, 12.10.2024
В Горловке выросло число пострадавших при атаке беспилотника
Второй мирный житель за сутки пострадал в Горловке в ДНР в результате атаки украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T15:58
2024-10-12T15:58
2024-10-12T16:25
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Второй мирный житель за сутки пострадал в Горловке в ДНР в результате атаки украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее мэр сообщал о пострадавшем горловчанине в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата украинских войск. "В результате обстрела поселка Ртутного комбината со стороны ВФУ ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241012/gladkov-1977708173.html
https://ria.ru/20241012/ingushetiya-1977699393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько
В Горловке выросло число пострадавших при атаке беспилотника
В Горловке за сутки при атаке беспилотника пострадали два человека