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В Горловке выросло число пострадавших при атаке беспилотника - РИА Новости, 12.10.2024
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15:58 12.10.2024 (обновлено: 16:25 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/gorlovka-1977745461.html
В Горловке выросло число пострадавших при атаке беспилотника
В Горловке выросло число пострадавших при атаке беспилотника - РИА Новости, 12.10.2024
В Горловке выросло число пострадавших при атаке беспилотника
Второй мирный житель за сутки пострадал в Горловке в ДНР в результате атаки украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T15:58
2024-10-12T16:25
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Второй мирный житель за сутки пострадал в Горловке в ДНР в результате атаки украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее мэр сообщал о пострадавшем горловчанине в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата украинских войск. "В результате обстрела поселка Ртутного комбината со стороны ВФУ ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241012/gladkov-1977708173.html
https://ria.ru/20241012/ingushetiya-1977699393.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько
В Горловке выросло число пострадавших при атаке беспилотника

В Горловке за сутки при атаке беспилотника пострадали два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Второй мирный житель за сутки пострадал в Горловке в ДНР в результате атаки украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
Ранее мэр сообщал о пострадавшем горловчанине в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата украинских войск.
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Вчера, 06:18
"В результате обстрела поселка Ртутного комбината со стороны ВФУ ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван Приходько
 
 
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