https://ria.ru/20241012/gorlovka-1977745461.html

В Горловке выросло число пострадавших при атаке беспилотника

В Горловке выросло число пострадавших при атаке беспилотника - РИА Новости, 12.10.2024

В Горловке выросло число пострадавших при атаке беспилотника

Второй мирный житель за сутки пострадал в Горловке в ДНР в результате атаки украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T15:58

2024-10-12T15:58

2024-10-12T16:25

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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Второй мирный житель за сутки пострадал в Горловке в ДНР в результате атаки украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее мэр сообщал о пострадавшем горловчанине в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата украинских войск. "В результате обстрела поселка Ртутного комбината со стороны ВФУ ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241012/gladkov-1977708173.html

https://ria.ru/20241012/ingushetiya-1977699393.html

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Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько