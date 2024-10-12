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Пушков рассказал, какое мероприятие в России разгневало Запад - РИА Новости, 12.10.2024
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07:50 12.10.2024 (обновлено: 07:54 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/gnev-1977710921.html
Пушков рассказал, какое мероприятие в России разгневало Запад
Пушков рассказал, какое мероприятие в России разгневало Запад - РИА Новости, 12.10.2024
Пушков рассказал, какое мероприятие в России разгневало Запад
Растущее количество стран, желающих принять участие в саммите БРИКС, сигнализирует об утрате веры в Запад и его идеалы, написал глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T07:50
2024-10-12T07:54
россия
казань
алексей пушков
брикс
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Растущее количество стран, желающих принять участие в саммите БРИКС, сигнализирует об утрате веры в Запад и его идеалы, написал глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Когда в западных столицах негодуют по поводу того, что руководители 30 с лишним стран незападного мира &lt;…&gt; едут на саммит БРИКС в Россию вопреки давлению Запада, одна из важных причин — неверие в то, что у Запада остались хоть какие-то идеалы, как и моральное право возглавлять современный мир", — сообщил он.Пушков отметил, что от идеалов западных стран мало что осталось, а им на смену пришли совсем другие принципы.""Идеалы" Запада, как показывает первая четверть 21 века, если у него и были, то все вышли. Вместо них — агрессивное лицемерие и циничные геополитические расчеты, призванные обеспечить незыблемость его гегемонии" — резюмировал он.Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. Свое участие в мероприятии подтвердили 32 страны, 24 из которых будут представлены главами государств.
https://ria.ru/20241010/briks-1977409420.html
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россия, казань, алексей пушков, брикс, совет федерации рф
Россия, Казань, Алексей Пушков, БРИКС, Совет Федерации РФ
Пушков рассказал, какое мероприятие в России разгневало Запад

Пушков: саммит БРИКС в России демонстрирует потерю авторитета Запада

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Растущее количество стран, желающих принять участие в саммите БРИКС, сигнализирует об утрате веры в Запад и его идеалы, написал глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«
"Когда в западных столицах негодуют по поводу того, что руководители 30 с лишним стран незападного мира <…> едут на саммит БРИКС в Россию вопреки давлению Запада, одна из важных причин — неверие в то, что у Запада остались хоть какие-то идеалы, как и моральное право возглавлять современный мир", — сообщил он.
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Пушков отметил, что от идеалов западных стран мало что осталось, а им на смену пришли совсем другие принципы.
""Идеалы" Запада, как показывает первая четверть 21 века, если у него и были, то все вышли. Вместо них — агрессивное лицемерие и циничные геополитические расчеты, призванные обеспечить незыблемость его гегемонии" — резюмировал он.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. Свое участие в мероприятии подтвердили 32 страны, 24 из которых будут представлены главами государств.
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РоссияКазаньАлексей ПушковБРИКССовет Федерации РФ
 
 
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