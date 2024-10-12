Пушков рассказал, какое мероприятие в России разгневало Запад
Пушков: саммит БРИКС в России демонстрирует потерю авторитета Запада
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Растущее количество стран, желающих принять участие в саммите БРИКС, сигнализирует об утрате веры в Запад и его идеалы, написал глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
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"Когда в западных столицах негодуют по поводу того, что руководители 30 с лишним стран незападного мира <…> едут на саммит БРИКС в Россию вопреки давлению Запада, одна из важных причин — неверие в то, что у Запада остались хоть какие-то идеалы, как и моральное право возглавлять современный мир", — сообщил он.
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Пушков отметил, что от идеалов западных стран мало что осталось, а им на смену пришли совсем другие принципы.
""Идеалы" Запада, как показывает первая четверть 21 века, если у него и были, то все вышли. Вместо них — агрессивное лицемерие и циничные геополитические расчеты, призванные обеспечить незыблемость его гегемонии" — резюмировал он.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. Свое участие в мероприятии подтвердили 32 страны, 24 из которых будут представлены главами государств.
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