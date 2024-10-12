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При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погиб человек, 11 ранены - РИА Новости, 12.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:18 12.10.2024 (обновлено: 06:31 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/gladkov-1977708173.html
При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погиб человек, 11 ранены
При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погиб человек, 11 ранены - РИА Новости, 12.10.2024
При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погиб человек, 11 ранены
Из-за обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ в пятницу ранены 11 человек, один погиб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T06:18
2024-10-12T06:31
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Из-за обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ в пятницу ранены 11 человек, один погиб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."За вчерашний день у нас 11 человек было ранено, мирных жителей. В результате обстрела со стороны ВСУ один человек, к большому несчастью для всех нас, погиб. Приношу искренние слова соболезнования всем родным и близким", - сказал Гладков в видеосообщении в своём Telegram-канале.
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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погиб человек, 11 ранены

Гладков: при обстреле ВСУ Белгородской области погиб человек, 11 ранены

© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаАвтомобиль скорой помощи в Белгороде, где ПВО в ночь на 9 июня сбила несколько воздушных целей
Автомобиль скорой помощи в Белгороде, где ПВО в ночь на 9 июня сбила несколько воздушных целей - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Автомобиль скорой помощи в Белгороде, где ПВО в ночь на 9 июня сбила несколько воздушных целей. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Из-за обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ в пятницу ранены 11 человек, один погиб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"За вчерашний день у нас 11 человек было ранено, мирных жителей. В результате обстрела со стороны ВСУ один человек, к большому несчастью для всех нас, погиб. Приношу искренние слова соболезнования всем родным и близким", - сказал Гладков в видеосообщении в своём Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав Гладков
 
 
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