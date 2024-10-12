https://ria.ru/20241012/gladkov-1977708173.html

При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погиб человек, 11 ранены

При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погиб человек, 11 ранены - РИА Новости, 12.10.2024

При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погиб человек, 11 ранены

Из-за обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ в пятницу ранены 11 человек, один погиб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T06:18

2024-10-12T06:18

2024-10-12T06:31

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958390615_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_9c7ff4f13f341f7e766b086d3503779a.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Из-за обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ в пятницу ранены 11 человек, один погиб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."За вчерашний день у нас 11 человек было ранено, мирных жителей. В результате обстрела со стороны ВСУ один человек, к большому несчастью для всех нас, погиб. Приношу искренние слова соболезнования всем родным и близким", - сказал Гладков в видеосообщении в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20241012/povrezhdeniya-1977708028.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков