https://ria.ru/20241012/gazeta-1977784367.html

Хинштейн призвал поддержать русскоязычную газету в Киргизии

Хинштейн призвал поддержать русскоязычную газету в Киргизии - РИА Новости, 12.10.2024

Хинштейн призвал поддержать русскоязычную газету в Киргизии

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратится в Минцифры России с предложением поддержать единственную русскоязычную государственную газету в Киргизии "Слово... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T23:37

2024-10-12T23:37

2024-10-12T23:37

россия

киргизия

александр хинштейн

госдума рф

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратится в Минцифры России с предложением поддержать единственную русскоязычную государственную газету в Киргизии "Слово Кыргызстана". Депутат рассказал, что увидел сообщение в СМИ о том, что единственная русскоязычная государственная газета в Киргизии потеряла источники финансирования. "Обращусь в Минцифры России и другие органы власти с тем, чтобы понять, как мы можем поддержать это издание, которое совсем скоро должно отметить свой 100-летний юбилей", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241008/putin-1977010191.html

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Наталья Макарова

россия, киргизия, александр хинштейн, госдума рф