https://ria.ru/20241012/gazeta-1977784367.html
Хинштейн призвал поддержать русскоязычную газету в Киргизии
Хинштейн призвал поддержать русскоязычную газету в Киргизии - РИА Новости, 12.10.2024
Хинштейн призвал поддержать русскоязычную газету в Киргизии
Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратится в Минцифры России с предложением поддержать единственную русскоязычную государственную газету в Киргизии "Слово... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T23:37
2024-10-12T23:37
2024-10-12T23:37
россия
киргизия
александр хинштейн
госдума рф
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратится в Минцифры России с предложением поддержать единственную русскоязычную государственную газету в Киргизии "Слово Кыргызстана". Депутат рассказал, что увидел сообщение в СМИ о том, что единственная русскоязычная государственная газета в Киргизии потеряла источники финансирования. "Обращусь в Минцифры России и другие органы власти с тем, чтобы понять, как мы можем поддержать это издание, которое совсем скоро должно отметить свой 100-летний юбилей", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киргизия, александр хинштейн, госдума рф
Россия, Киргизия, Александр Хинштейн, Госдума РФ
Хинштейн призвал поддержать русскоязычную газету в Киргизии
Хинштейн просит Минцифры поддержать единственную русскоязычную газету в Киргизии