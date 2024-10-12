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Хинштейн призвал поддержать русскоязычную газету в Киргизии - РИА Новости, 12.10.2024
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23:37 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/gazeta-1977784367.html
Хинштейн призвал поддержать русскоязычную газету в Киргизии
Хинштейн призвал поддержать русскоязычную газету в Киргизии - РИА Новости, 12.10.2024
Хинштейн призвал поддержать русскоязычную газету в Киргизии
Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратится в Минцифры России с предложением поддержать единственную русскоязычную государственную газету в Киргизии "Слово... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T23:37
2024-10-12T23:37
россия
киргизия
александр хинштейн
госдума рф
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратится в Минцифры России с предложением поддержать единственную русскоязычную государственную газету в Киргизии "Слово Кыргызстана". Депутат рассказал, что увидел сообщение в СМИ о том, что единственная русскоязычная государственная газета в Киргизии потеряла источники финансирования. "Обращусь в Минцифры России и другие органы власти с тем, чтобы понять, как мы можем поддержать это издание, которое совсем скоро должно отметить свой 100-летний юбилей", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
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россия, киргизия, александр хинштейн, госдума рф
Россия, Киргизия, Александр Хинштейн, Госдума РФ
Хинштейн призвал поддержать русскоязычную газету в Киргизии

Хинштейн просит Минцифры поддержать единственную русскоязычную газету в Киргизии

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Бишкек - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратится в Минцифры России с предложением поддержать единственную русскоязычную государственную газету в Киргизии "Слово Кыргызстана".
Депутат рассказал, что увидел сообщение в СМИ о том, что единственная русскоязычная государственная газета в Киргизии потеряла источники финансирования.
«
"Обращусь в Минцифры России и другие органы власти с тем, чтобы понять, как мы можем поддержать это издание, которое совсем скоро должно отметить свой 100-летний юбилей", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
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