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СМИ: военным ФРГ запретили участие в спортивных мероприятиях с россиянами - РИА Новости, 12.10.2024
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23:57 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/frg-1977785853.html
СМИ: военным ФРГ запретили участие в спортивных мероприятиях с россиянами
СМИ: военным ФРГ запретили участие в спортивных мероприятиях с россиянами - РИА Новости, 12.10.2024
СМИ: военным ФРГ запретили участие в спортивных мероприятиях с россиянами
Членам бундесвера запрещено участвовать в мероприятиях Международного совета военного спорта (CISM), если на них будут присутствовать военные из России и... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T23:57
2024-10-12T23:57
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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Членам бундесвера запрещено участвовать в мероприятиях Международного совета военного спорта (CISM), если на них будут присутствовать военные из России и Белоруссии, сообщило министерство обороны Германии изданию Bild. "С лета проверяется, участвуют ли российские и белорусские солдаты в мероприятиях (CISM - ред.), и если да, то участие (членов бундесвера) отменяется в принципе", - цитирует газета ответ министерства. Так ведомство отреагировало на ряд жалоб, а также на недовольство министерства обороны Литвы позированием членов бундесвера на общих фото с российскими военными и участие последних в соревнованиях. Отмечается, что до принципиального запрета участвовать в мероприятиях CISM с россиянами в министерство обороны Германии уже поступали жалобы. Так, неназванных доносчиков возмутило, что члены бундесвера не избегали бесед, общих приемов пищи и фотографий с россиянами. В частности, в феврале 2024 года в Бангладеш прошли организованные CISM соревнования по стрельбе из лука, где на церемонии награждения восемь российских военных позировали рядом с семью военнослужащими бундесвера, включая главу немецкой делегации подполковника Кристиана Лютцкендорфа. После поступления жалобы ведомство назвало такие фотографии "неприемлемыми" и сообщило о проведении "разъяснительной работы" с военнослужащими. Несмотря на это, как выяснило издание, немецкие военные продолжали позировать на общих фото с россиянами. Так, бундесверовцы были замечены на подобных фото с 79-й сессии Генеральной ассамблеи CISM в мае и на чемпионате по баскетболу в июне в Сербии. Кроме того, как утверждается, в Сербии комбинированием мужской и женской команд Германии занимался некий российский генерал-майор, а другие российские солдаты отвечали за то, чтобы спортсмены проходили допинг-тесты. После этого случая, как пишет Bild, уже было принято решение запретить бундесверовцам участвовать в совместных мероприятиях с российскими военными.
https://ria.ru/20241012/bundestag-1977714795.html
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в мире, германия, сербия, россия
В мире, Германия, Сербия, Россия
СМИ: военным ФРГ запретили участие в спортивных мероприятиях с россиянами

Bild: членам бундесвера запретили участвовать в мероприятиях CISM с россиянами

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты Бундесвера
Немецкие солдаты Бундесвера - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты Бундесвера. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Членам бундесвера запрещено участвовать в мероприятиях Международного совета военного спорта (CISM), если на них будут присутствовать военные из России и Белоруссии, сообщило министерство обороны Германии изданию Bild.
"С лета проверяется, участвуют ли российские и белорусские солдаты в мероприятиях (CISM - ред.), и если да, то участие (членов бундесвера) отменяется в принципе", - цитирует газета ответ министерства.
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Так ведомство отреагировало на ряд жалоб, а также на недовольство министерства обороны Литвы позированием членов бундесвера на общих фото с российскими военными и участие последних в соревнованиях.
Отмечается, что до принципиального запрета участвовать в мероприятиях CISM с россиянами в министерство обороны Германии уже поступали жалобы. Так, неназванных доносчиков возмутило, что члены бундесвера не избегали бесед, общих приемов пищи и фотографий с россиянами.
В частности, в феврале 2024 года в Бангладеш прошли организованные CISM соревнования по стрельбе из лука, где на церемонии награждения восемь российских военных позировали рядом с семью военнослужащими бундесвера, включая главу немецкой делегации подполковника Кристиана Лютцкендорфа.
После поступления жалобы ведомство назвало такие фотографии "неприемлемыми" и сообщило о проведении "разъяснительной работы" с военнослужащими. Несмотря на это, как выяснило издание, немецкие военные продолжали позировать на общих фото с россиянами.
Так, бундесверовцы были замечены на подобных фото с 79-й сессии Генеральной ассамблеи CISM в мае и на чемпионате по баскетболу в июне в Сербии. Кроме того, как утверждается, в Сербии комбинированием мужской и женской команд Германии занимался некий российский генерал-майор, а другие российские солдаты отвечали за то, чтобы спортсмены проходили допинг-тесты.
После этого случая, как пишет Bild, уже было принято решение запретить бундесверовцам участвовать в совместных мероприятиях с российскими военными.
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