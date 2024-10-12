https://ria.ru/20241012/frantsiya-1977668728.html

Франция всерьез решила воевать с Россией

Франция всерьез решила воевать с Россией - РИА Новости, 12.10.2024

Франция всерьез решила воевать с Россией

В эпоху постправды совершенно необязательно объявлять, что, мол, "идем на вы", выдергивая на потребу публики, которая обречена стать пушечным мясом, меч из... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T08:00

2024-10-12T08:00

2024-10-12T08:02

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В эпоху постправды совершенно необязательно объявлять, что, мол, "идем на вы", выдергивая на потребу публики, которая обречена стать пушечным мясом, меч из ножен. Эпоха рыцарских турниров давно окончена. Наступила эпоха имитации. Тех же "усилий по достижению перемирия", как пишут наши противники. Готовясь в ровно это же время, но под сурдинку — к прямому боевому столкновению с нами. Высокопоставленные персонажи с окосевшими от постоянного вранья глазами накануне представили проект бюджета Пятой республики. Там, что ни глава, так воинственный клич. Урезаны по максимуму социальные траты, ужаты до последней дырочки ассигнования на школу (предполагается увольнение четырех тысяч учителей, не считая иного педсостава), зато на улице французского ВПК — именины сердца. Казна выпишет производителям — "Рафалей", бронемашин, тяжелых торпед для оснащения подлодок, зенитных ракетных комплексов и так далее — чек на дополнительные три миллиарда евро.И это — если судить лишь по открытой части требуемых армейских трат и нужд. А есть еще закрытые статьи финансовых ведомостей и циркуляров. С кем Париж настроен померяться силой? Неужто с агрессивным Люксембургом? Или с известным своим имперством Лихтенштейном? Неужели Нацгвардия, которая вся в галунах и эполетах отправится штурмовать Вадуц, этот редут враждебных свободолюбию и прогрессу монархических традиций?Конечно, нет.Франция, и это уже никто не скрывает, собирает международную коалицию для войны с нами. Скорее всего, войны не гибридной. А настоящей. Без клюквенного сока, а с пролитием настоящей крови. Иначе вряд ли кому-то здравомыслящему пришло бы в голову официально увеличить открытые военные траты к концу текущего десятилетия вдвое. В эти статьи — отдельно подчеркнем — не входят ни траты на подготовку вэсэушников, ни поставки Киеву самых современных и максимально смертоносных (прежде всего для русского мирного населения) вооружений. Для того чтобы этот тезис не вызывал сомнений, достаточно посмотреть, как именно и против кого использовали и используются французские САУ и бронетехника. Последний по времени пример — вторжение в Курскую область, ставшее актом терроризма с участием регулярных украинских армейских соединений и иностранных наемников. Гибридная война принимает и такие формы тоже.В полном соответствии с тезисом лицемерия и сокрытия ниточек, за которые Париж дергает своих марионеток, пусть и с давно истекшим сроком годности, столицу Франции посетил Зеленский. Макрон, у которого горят все места его политического организма, хоть тут получил удовольствие.Хотя американцы отползают от "украинского проекта" (и отмена конференции в Рамштайне на неопределенное время об этом говорит прямо) Париж готов сегодня занять место Вашингтона.Организуя военно-политическую коалицию против нас, Макрон не думает о том, что совершает самоубийство. Как об этом не думал Наполеон два с лишним века назад. И как эту опцию не брало в голову высшее французское офицерство, вначале капитулируя перед Гитлером, а потом служа фанатично вермахту и СС. Финалы обеих французских авантюр известны. В первом случае мы вошли в Париж. Во втором мы поддержали по-братски, по-честному, сердечно и искренне французских товарищей по оружию. Мы обеспечили этой стране руководство движением Сопротивления. Мы спасли честь десятков миллионов прямых или косвенных коллаборационистов. Мы надавили на союзников, и второй фронт в итоге был открыт в Нормандии, а не на Балканах. Мы поддержали де Голля, практически втащив Францию в только что созданный Совбез ООН в качестве постоянного представителя с правом вето.Это все сделали мы. Для них. Чтобы получить сегодня русофобию, въевшуюся в их потроха, фальсификацию истории, воровство и наших государственных авуаров, и наших частных активов.Мы долго — и, как сегодня уже понятно всем, непозволительно долго — доверяли тому, что Париж говорил Москве и по открытым каналам коммуникаций, и контактируя кулуарно и дипломатически.Все слова, сказанные в последнее десятилетие, все подписанные соглашения, все уверения, публичные и конфиденциальные, оказались ложью. Дешевым враньем. Мелким лицемерием бакалейщика, отчего-то возомнившего себя властелином Европы и гроссмейстером геополитических шахмат.Сегодня бакалейщики готовят Францию к тому, чтобы вновь получить от нас новую Березину — новой дубиной народной войны по всему их милитаризму.Париж настолько заврался, что даже открытие Олимпийских игр оказалось липовым. И нет, мы сейчас не о параде гендерных первертов и их жалких попытках выдать патологию за новую "нормальность". Мы сейчас о том, что, раз начав лгать, остановиться практически невозможно: выяснилось, что Селин Дион пела на церемонии открытия под фонограмму.Де Голль, знавший соотечественников лучше, чем кто бы то ни было, предпочитавший честность и чувство долга любым играм в политику, однажды сказал: "Я неоднократно пытался отучить французов от их поведения, дурно пахнущего предательством, но они из раза в раз возвращались плескаться в своей собственной блевотине".Поэтому в исходе затеваемого Макроном нового похода против нас, как и в вони их будущего поражения, сомнений быть не может.

https://ria.ru/20241010/frantsija-1977351523.html

https://ria.ru/20241009/evropa-1977077882.html

https://ria.ru/20241008/frantsiya-1976997787.html

https://ria.ru/20241008/parlament-1976974290.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, франция, россия, париж, селин дион, оон, эммануэль макрон, украина, владимир зеленский