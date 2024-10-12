https://ria.ru/20241012/flot-1977711252.html
Реконструкция причального фронта для АПЛ "Борей" завершилась
Реконструкция причального фронта для АПЛ "Борей" завершилась - РИА Новости, 12.10.2024
Реконструкция причального фронта для АПЛ "Борей" завершилась
Масштабная реконструкция причального фронта Северного флота для АПЛ проекта 955 "Борей" завершена, доложил командующий подводными силами Севфлота вице-адмирал... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T08:02
2024-10-12T08:02
2024-10-12T08:02
безопасность
мурманская область
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Масштабная реконструкция причального фронта Северного флота для АПЛ проекта 955 "Борей" завершена, доложил командующий подводными силами Севфлота вице-адмирал Анатолий Коваленко министру обороны Андрею Белоусову. Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота в рамках рабочей поездки в Мурманскую область, сообщило Минобороны. "В пункте базирования атомных подводных крейсеров "Борей" и "Борей-А" командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко доложил министру обороны РФ, что к настоящему времени завершена масштабная реконструкция причального фронта для атомных подводных лодок проекта 955. Обновленная инфраструктура способна обеспечить подводные лодки необходимыми энергосредами, связью, воздухом и водой, что позволит значительно сократить износ механизмов и систем кораблей во время их стоянки в пункте базирования", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что сейчас проводится плановая замена кораблей третьего поколения на подлодки четвертого поколения. Белоусов на борту атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А" осмотрел отсек радиоэлектронного вооружения, места размещения ракетных шахт с межконтинентальными баллистическими ракетами, а также места проживания и быта личного состава. Командир подводной лодки доложил министру о готовности экипажа выполнять задачи по предназначению. В ходе поездки Белоусов также проверил инфраструктуру 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Министр заслушал доклады командования гарнизона о состоянии существующих фондов и перспективах развития городка и дал ряд поручений по подготовке комплексного плана благоустройства гарнизона. Главе российского оборонного ведомства доложили, что в рамках реализуемой программы развития соединения морской пехоты до 2030 года запланировано строительство складских зон хранения вооружения и военной техники, складов ракетно-артиллерийского вооружения, жилых домов, общежитий и казарменного фонда.
https://ria.ru/20241011/yakutsk-1977553153.html
https://ria.ru/20240321/flot-1934672236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, мурманская область, россия, андрей белоусов, князь владимир
Безопасность, Мурманская область, Россия, Андрей Белоусов, Князь Владимир
Реконструкция причального фронта для АПЛ "Борей" завершилась
Минобороны: реконструкция причального фронта для АПЛ "Борей" завершилась
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Масштабная реконструкция причального фронта Северного флота для АПЛ проекта 955 "Борей" завершена, доложил командующий подводными силами Севфлота вице-адмирал Анатолий Коваленко министру обороны Андрею Белоусову.
Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота в рамках рабочей поездки в Мурманскую область
, сообщило Минобороны.
"В пункте базирования атомных подводных крейсеров "Борей" и "Борей-А" командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко доложил министру обороны РФ
, что к настоящему времени завершена масштабная реконструкция причального фронта для атомных подводных лодок проекта 955. Обновленная инфраструктура способна обеспечить подводные лодки необходимыми энергосредами, связью, воздухом и водой, что позволит значительно сократить износ механизмов и систем кораблей во время их стоянки в пункте базирования", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что сейчас проводится плановая замена кораблей третьего поколения на подлодки четвертого поколения.
Белоусов на борту атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир
" проекта "Борей-А" осмотрел отсек радиоэлектронного вооружения, места размещения ракетных шахт с межконтинентальными баллистическими ракетами, а также места проживания и быта личного состава. Командир подводной лодки доложил министру о готовности экипажа выполнять задачи по предназначению.
В ходе поездки Белоусов также проверил инфраструктуру 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Министр заслушал доклады командования гарнизона о состоянии существующих фондов и перспективах развития городка и дал ряд поручений по подготовке комплексного плана благоустройства гарнизона.
Главе российского оборонного ведомства доложили, что в рамках реализуемой программы развития соединения морской пехоты до 2030 года запланировано строительство складских зон хранения вооружения и военной техники, складов ракетно-артиллерийского вооружения, жилых домов, общежитий и казарменного фонда.