https://ria.ru/20241012/flot-1977711252.html

Реконструкция причального фронта для АПЛ "Борей" завершилась

Реконструкция причального фронта для АПЛ "Борей" завершилась - РИА Новости, 12.10.2024

Реконструкция причального фронта для АПЛ "Борей" завершилась

Масштабная реконструкция причального фронта Северного флота для АПЛ проекта 955 "Борей" завершена, доложил командующий подводными силами Севфлота вице-адмирал... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T08:02

2024-10-12T08:02

2024-10-12T08:02

безопасность

мурманская область

россия

андрей белоусов

князь владимир

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Масштабная реконструкция причального фронта Северного флота для АПЛ проекта 955 "Борей" завершена, доложил командующий подводными силами Севфлота вице-адмирал Анатолий Коваленко министру обороны Андрею Белоусову. Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота в рамках рабочей поездки в Мурманскую область, сообщило Минобороны. "В пункте базирования атомных подводных крейсеров "Борей" и "Борей-А" командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко доложил министру обороны РФ, что к настоящему времени завершена масштабная реконструкция причального фронта для атомных подводных лодок проекта 955. Обновленная инфраструктура способна обеспечить подводные лодки необходимыми энергосредами, связью, воздухом и водой, что позволит значительно сократить износ механизмов и систем кораблей во время их стоянки в пункте базирования", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что сейчас проводится плановая замена кораблей третьего поколения на подлодки четвертого поколения. Белоусов на борту атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А" осмотрел отсек радиоэлектронного вооружения, места размещения ракетных шахт с межконтинентальными баллистическими ракетами, а также места проживания и быта личного состава. Командир подводной лодки доложил министру о готовности экипажа выполнять задачи по предназначению. В ходе поездки Белоусов также проверил инфраструктуру 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Министр заслушал доклады командования гарнизона о состоянии существующих фондов и перспективах развития городка и дал ряд поручений по подготовке комплексного плана благоустройства гарнизона. Главе российского оборонного ведомства доложили, что в рамках реализуемой программы развития соединения морской пехоты до 2030 года запланировано строительство складских зон хранения вооружения и военной техники, складов ракетно-артиллерийского вооружения, жилых домов, общежитий и казарменного фонда.

https://ria.ru/20241011/yakutsk-1977553153.html

https://ria.ru/20240321/flot-1934672236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, мурманская область, россия, андрей белоусов, князь владимир