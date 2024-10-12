https://ria.ru/20241012/feodosiya-1977736023.html

На нефтебазе в Феодосии ликвидировали открытое горение

На нефтебазе в Феодосии ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 12.10.2024

На нефтебазе в Феодосии ликвидировали открытое горение

Открытое горение на нефтебазе в Феодосии полностью ликвидировано, пожарные продолжают проливку сгоревших резервуаров, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T14:19

2024-10-12T14:19

2024-10-12T14:19

происшествия

феодосия

сергей аксенов (политик)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Открытое горение на нефтебазе в Феодосии полностью ликвидировано, пожарные продолжают проливку сгоревших резервуаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Горения нет, идет испарение от проливки поврежденных огнем резервуаров, техника работает на охлаждение", - сказал собеседник агентства. Власти Крыма сообщали о возгорании на площади 800 квадратных метров на нефтебазе в Феодосии утром в понедельник. Позже площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. С близлежащих улиц эвакуировали свыше тысячи человек. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал компенсации гражданам за испорченное или утраченное имущество. В пятницу глава администрации города Игорь Ткаченко сообщал, что факельное горение на нефтебазе практически прекратилось. Ситуация стабилизировалась. Эвакуированные жители близлежащих улиц возвращаются домой.

https://ria.ru/20241012/pozhar-1977717047.html

феодосия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, феодосия, сергей аксенов (политик)