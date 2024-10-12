На нефтебазе в Феодосии ликвидировали открытое горение
На нефтебазе в Феодосии полностью ликвидировали открытое горение, идет проливка
© Фото : РИА Новости КрымСитауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе
© Фото : РИА Новости Крым
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Открытое горение на нефтебазе в Феодосии полностью ликвидировано, пожарные продолжают проливку сгоревших резервуаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Горения нет, идет испарение от проливки поврежденных огнем резервуаров, техника работает на охлаждение", - сказал собеседник агентства.
Власти Крыма сообщали о возгорании на площади 800 квадратных метров на нефтебазе в Феодосии утром в понедельник. Позже площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. С близлежащих улиц эвакуировали свыше тысячи человек. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал компенсации гражданам за испорченное или утраченное имущество. В пятницу глава администрации города Игорь Ткаченко сообщал, что факельное горение на нефтебазе практически прекратилось. Ситуация стабилизировалась. Эвакуированные жители близлежащих улиц возвращаются домой.