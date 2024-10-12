В Крыму заявили, что ЕС пойдет ко дну, если примет Украину
Глава парламента Крыма Константинов: ЕС пойдет ко дну, если примет Украину
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Евросоюз пойдет "ко дну", если согласится принять в свой состав Украину.
Ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский мог бы согласиться на прекращение огня на Украине по нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны США и возможность ускоренного вступления в Евросоюз. В свою очередь, официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, отвечая на вопрос журналистов о том, участвует ли Брюссель в переговорах о возможном вхождении Украины в состав ЕС без части территорий, подчеркнул, что в Евросоюзе поддерживают Украину в "международно признанных границах".
"ЕС и без Зеленского находится не в лучшей форме, если они в свой дырявый корабль возьмут еще и его, точно пойдут ко дну", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, Евросоюзу не нужна разрушенная страна без населения и с нелегитимным президентом.
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