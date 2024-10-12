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В Крыму заявили, что ЕС пойдет ко дну, если примет Украину - РИА Новости, 12.10.2024
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12:19 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/evrosoyuz-1977725717.html
В Крыму заявили, что ЕС пойдет ко дну, если примет Украину
В Крыму заявили, что ЕС пойдет ко дну, если примет Украину - РИА Новости, 12.10.2024
В Крыму заявили, что ЕС пойдет ко дну, если примет Украину
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Евросоюз пойдет "ко дну", если согласится принять в свой состав Украину. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T12:19
2024-10-12T12:19
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Евросоюз пойдет "ко дну", если согласится принять в свой состав Украину. Ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский мог бы согласиться на прекращение огня на Украине по нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны США и возможность ускоренного вступления в Евросоюз. В свою очередь, официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, отвечая на вопрос журналистов о том, участвует ли Брюссель в переговорах о возможном вхождении Украины в состав ЕС без части территорий, подчеркнул, что в Евросоюзе поддерживают Украину в "международно признанных границах". "ЕС и без Зеленского находится не в лучшей форме, если они в свой дырявый корабль возьмут еще и его, точно пойдут ко дну", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Евросоюзу не нужна разрушенная страна без населения и с нелегитимным президентом.
https://ria.ru/20241011/ukraina-1977520133.html
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в мире, владимир константинов, владимир зеленский, петер стано, украина, евросоюз
В мире, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, Петер Стано, Украина, Евросоюз
В Крыму заявили, что ЕС пойдет ко дну, если примет Украину

Глава парламента Крыма Константинов: ЕС пойдет ко дну, если примет Украину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Евросоюз пойдет "ко дну", если согласится принять в свой состав Украину.
Ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский мог бы согласиться на прекращение огня на Украине по нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны США и возможность ускоренного вступления в Евросоюз. В свою очередь, официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, отвечая на вопрос журналистов о том, участвует ли Брюссель в переговорах о возможном вхождении Украины в состав ЕС без части территорий, подчеркнул, что в Евросоюзе поддерживают Украину в "международно признанных границах".
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В Крыму заявили, что Украина может войти в состав ЕС только по частям
11 октября, 09:24
"ЕС и без Зеленского находится не в лучшей форме, если они в свой дырявый корабль возьмут еще и его, точно пойдут ко дну", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, Евросоюзу не нужна разрушенная страна без населения и с нелегитимным президентом.
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В миреВладимир КонстантиновВладимир ЗеленскийПетер СтаноУкраинаЕвросоюз
 
 
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