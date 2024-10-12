https://ria.ru/20241012/dud-1977715927.html

Суд вернул в прокуратуру дело на Дудя* из-за недочетов

Суд вернул в прокуратуру дело на Дудя* из-за недочетов - РИА Новости, 12.10.2024

Суд вернул в прокуратуру дело на Дудя* из-за недочетов

Лефортовский суд Москвы отказался рассмотреть административное дело на блогера Юрия Дудя*, которое завели из-за отсутствия соответствующей маркировки в интервью РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T09:32

2024-10-12T09:32

2024-10-12T09:38

россия

юрий дудь*

происшествия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отказался рассмотреть административное дело на блогера Юрия Дудя*, которое завели из-за отсутствия соответствующей маркировки в интервью с Артемием Лебедевым, и вернул его в прокуратуру для устранения недостатков, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Постановление первого заместителя прокурора от 27 сентября 2024 года о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ, возвратить в Прокуратуру для устранения выявленных недостатков", - сказано в документах.Из документов следует, что в деле было представлено требование о явке и представлении документов от 5 сентября 2024 года, в соответствии с которым Дудь* вызывался для дачи объяснений и рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в прокуратуру."Документально подтвержденные сведения об извещении Дудя Ю. А.* о времени и месте вынесения постановления о возбуждении дела об административном правонарушении 27 сентября 2024 года в представленных материалах отсутствуют", - уточняется в документах.Кроме того, в представленных суду материалах отсутствовали документально подтвержденные сведения о направлении в адрес блогера копии постановления прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении.Таким образом, не были созданы "необходимые условия для обеспечения процессуальных гарантий прав лица, привлекаемого к административной ответственности… что свидетельствует о нарушении его права на защиту", сообщается в документах.После устранения нарушений прокуратура может снова направить административное дело в суд, где его рассмотрят по существу.По части 4 статьи 19.34 КоАП РФ Дудю* грозит штраф до 50 тысяч рублей.Ранее Дудя* уже штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки в его контенте. Кроме того, летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого его штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.* Лицо, признанное иностранным агентом в России

https://ria.ru/20241011/ulitskaya-1977639194.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, юрий дудь*, происшествия