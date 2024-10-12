https://ria.ru/20241012/dud-1977714440.html
На Дудя* завели административное дело
На Дудя* завели административное дело - РИА Новости, 12.10.2024
На Дудя* завели административное дело
Административное дело возбудили на блогера Юрия Дудя*, ему грозит административный штраф из-за неуказания им своего статуса в интервью с Артемием Лебедевым,... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T09:02
2024-10-12T09:02
2024-10-12T09:02
россия
артемий лебедев
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происшествия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Административное дело возбудили на блогера Юрия Дудя*, ему грозит административный штраф из-за неуказания им своего статуса в интервью с Артемием Лебедевым, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Установлено, что Дудь Ю.А.*, являясь лицом, включенным в реестр иностранных агентов, разместил на канале "вДудь" видеохостинга YouTube в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" видеоролик "Лебедев - большой разговор / вДудь", - сказано в документах. Уточняется, что в данном материале не было маркировки иностранного агента, которую требует использовать российское законодательство. В связи с этим по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ Дудю* грозит штраф до 50 тысяч рублей. Ранее Дудя* уже штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки в его контенте. Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого его штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью. Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.* Лицо, признанное иностранным агентом в России
https://ria.ru/20241004/mizulina-1976304711.html
https://ria.ru/20241012/lazareva-1977712263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, артемий лебедев, youtube, происшествия
Россия, Артемий Лебедев, YouTube, Происшествия
На Дудя* завели административное дело
На Дудя завели административное дело после интервью с Лебедевым
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Административное дело возбудили на блогера Юрия Дудя*, ему грозит административный штраф из-за неуказания им своего статуса в интервью с Артемием Лебедевым, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Установлено, что Дудь Ю.А.*, являясь лицом, включенным в реестр иностранных агентов, разместил на канале "вДудь" видеохостинга YouTube
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" видеоролик "Лебедев - большой разговор / вДудь", - сказано в документах.
Уточняется, что в данном материале не было маркировки иностранного агента, которую требует использовать российское законодательство. В связи с этим по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ
Дудю* грозит штраф до 50 тысяч рублей.
Ранее Дудя* уже штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки в его контенте.
Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого его штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.
Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России