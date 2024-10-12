https://ria.ru/20241012/dtp-1977722136.html

Астраханский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Астраханский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 12.10.2024

Астраханский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Двенадцать пострадавших в ДТП с автобусом в Астраханской области остаются в больницах в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T11:20

2024-10-12T11:20

2024-10-12T11:20

происшествия

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Двенадцать пострадавших в ДТП с автобусом в Астраханской области остаются в больницах в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона. Авария произошла в пятницу вечером на 449 километре автодороги Астрахань — Волгоград. Столкнулись грузовик и автобус. Погибли три человека, пострадали, по разным данным, 16-17 человек. "Госпитализированы на стационарное лечение 12 человек, состояние средней тяжести. Еще четыре направлены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что у пострадавших травмы и ушибы.

https://ria.ru/20241011/dtp-1977653902.html

https://ria.ru/20241008/gruzovik-1977032185.html

астраханская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, астраханская область