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Астраханский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 12.10.2024
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11:20 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/dtp-1977722136.html
Астраханский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Астраханский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 12.10.2024
Астраханский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Двенадцать пострадавших в ДТП с автобусом в Астраханской области остаются в больницах в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T11:20
2024-10-12T11:20
происшествия
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Двенадцать пострадавших в ДТП с автобусом в Астраханской области остаются в больницах в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона. Авария произошла в пятницу вечером на 449 километре автодороги Астрахань — Волгоград. Столкнулись грузовик и автобус. Погибли три человека, пострадали, по разным данным, 16-17 человек. "Госпитализированы на стационарное лечение 12 человек, состояние средней тяжести. Еще четыре направлены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что у пострадавших травмы и ушибы.
https://ria.ru/20241011/dtp-1977653902.html
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происшествия, астраханская область
Происшествия, Астраханская область
Астраханский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Пострадавшие в ДТП под Астраханью находятся в состоянии средней тяжести

© Фото : Главное управление МЧС России по Астраханской областиМесто столкновения автобуса и грузовика в Астраханской области
Место столкновения автобуса и грузовика в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Астраханской области
Место столкновения автобуса и грузовика в Астраханской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Двенадцать пострадавших в ДТП с автобусом в Астраханской области остаются в больницах в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона.
Авария произошла в пятницу вечером на 449 километре автодороги Астрахань — Волгоград. Столкнулись грузовик и автобус. Погибли три человека, пострадали, по разным данным, 16-17 человек.
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"Госпитализированы на стационарное лечение 12 человек, состояние средней тяжести. Еще четыре направлены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что у пострадавших травмы и ушибы.
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