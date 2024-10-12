Астраханский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Пострадавшие в ДТП под Астраханью находятся в состоянии средней тяжести
© Фото : Главное управление МЧС России по Астраханской областиМесто столкновения автобуса и грузовика в Астраханской области
Место столкновения автобуса и грузовика в Астраханской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Двенадцать пострадавших в ДТП с автобусом в Астраханской области остаются в больницах в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона.
Авария произошла в пятницу вечером на 449 километре автодороги Астрахань — Волгоград. Столкнулись грузовик и автобус. Погибли три человека, пострадали, по разным данным, 16-17 человек.
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"Госпитализированы на стационарное лечение 12 человек, состояние средней тяжести. Еще четыре направлены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что у пострадавших травмы и ушибы.
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