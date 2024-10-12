https://ria.ru/20241012/dotkom-1977704052.html

Дотком объяснил, когда мировые СМИ признают победу России над Украиной

Дотком объяснил, когда мировые СМИ признают победу России над Украиной - РИА Новости, 12.10.2024

Дотком объяснил, когда мировые СМИ признают победу России над Украиной

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что Украина уже проиграла России в конфликте, однако мировые СМИ не... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T03:34

2024-10-12T03:34

2024-10-12T07:23

украина

россия

сша

камала харрис

дональд трамп

владимир путин

megaupload

нато

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что Украина уже проиграла России в конфликте, однако мировые СМИ не могут писать об этом до завершения президентских выборов в США, иначе спонсоры Киева будут выглядеть глупо. "Украина проиграла войну с Россией! Но СМИ не могут говорить об этом до выборов в США, иначе демократы будут выглядеть полными идиотами. Не говоря уже о НАТО, ЕС и всех, кто давал Украине миллиарды с "непоколебимой поддержкой" и "столько, сколько требуется", — написал Дотком в соцсети X.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240907/ssha-1971209032.html

украина

россия

сша

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украина, россия, сша, камала харрис, дональд трамп, владимир путин, megaupload, нато, евросоюз, в мире