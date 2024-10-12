Рейтинг@Mail.ru
В Чикаго разграбили грузовой поезд - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 12.10.2024 (обновлено: 13:36 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/chikago-1977723298.html
В Чикаго разграбили грузовой поезд
В Чикаго разграбили грузовой поезд - РИА Новости, 12.10.2024
В Чикаго разграбили грузовой поезд
В Чикаго разграбили грузовой поезд, сообщил телеканал ABC7 со ссылкой на полицию. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T11:45
2024-10-12T13:36
в мире
чикаго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977723709_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21bf029a31e5231eddb7172934c79183.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Чикаго разграбили грузовой поезд, сообщил телеканал ABC7 со ссылкой на полицию. "Полиция Чикаго расследует ограбление железнодорожного состава, совершенное в пятницу днем в районе Вест-Сайд", — уточнили в материале. Очевидцы рассказали, что более десяти злоумышленников вытаскивали товары из грузового поезда на протяжении часа, пока не приехала полиция. По меньшей мере шесть преступников удалось задержать.Телеканал NBC Chicago отметил, что инцидент привел к массовым задержкам поездов на пригородной железной дороге Metra.
https://ria.ru/20240708/pogibshie-1958323544.html
https://ria.ru/20240701/passazhir-1956760318.html
чикаго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Толпа разграбила грузовой вагон в Чикаго
В Чикаго толпа среди бела дня разграбила грузовой вагон. Преступники беспрепятственно орудовали на протяжении часа, пока до места добралась полиция.
2024-10-12T11:45
true
PT0M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977723709_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ff366974b7b9ffdd2d23c1e88c28fa7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чикаго
В мире, Чикаго
В Чикаго разграбили грузовой поезд

В Чикаго в районе Вест-Сайд среди бела дня разграбили грузовой поезд

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Чикаго разграбили грузовой поезд, сообщил телеканал ABC7 со ссылкой на полицию.
«
"Полиция Чикаго расследует ограбление железнодорожного состава, совершенное в пятницу днем в районе Вест-Сайд", — уточнили в материале.
Автомобиль полиции Чикаго, США - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
В Чикаго в результате стрельбы за выходные погибли 19 человек, пишут СМИ
8 июля, 18:12
Очевидцы рассказали, что более десяти злоумышленников вытаскивали товары из грузового поезда на протяжении часа, пока не приехала полиция. По меньшей мере шесть преступников удалось задержать.
Телеканал NBC Chicago отметил, что инцидент привел к массовым задержкам поездов на пригородной железной дороге Metra.
Полицейская машина в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
В Вашингтоне пассажир метро несколько раз ударил ножом попутчика
1 июля, 23:23
 
В миреЧикаго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала