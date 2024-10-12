https://ria.ru/20241012/chikago-1977723298.html

В Чикаго разграбили грузовой поезд

В Чикаго разграбили грузовой поезд - РИА Новости, 12.10.2024

В Чикаго разграбили грузовой поезд

В Чикаго разграбили грузовой поезд, сообщил телеканал ABC7 со ссылкой на полицию. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T11:45

2024-10-12T11:45

2024-10-12T13:36

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Чикаго разграбили грузовой поезд, сообщил телеканал ABC7 со ссылкой на полицию. "Полиция Чикаго расследует ограбление железнодорожного состава, совершенное в пятницу днем в районе Вест-Сайд", — уточнили в материале. Очевидцы рассказали, что более десяти злоумышленников вытаскивали товары из грузового поезда на протяжении часа, пока не приехала полиция. По меньшей мере шесть преступников удалось задержать.Телеканал NBC Chicago отметил, что инцидент привел к массовым задержкам поездов на пригородной железной дороге Metra.

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Дарья Буймова

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Толпа разграбила грузовой вагон в Чикаго В Чикаго толпа среди бела дня разграбила грузовой вагон. Преступники беспрепятственно орудовали на протяжении часа, пока до места добралась полиция. 2024-10-12T11:45 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чикаго