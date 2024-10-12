https://ria.ru/20241012/chikago-1977723298.html
В Чикаго разграбили грузовой поезд
В Чикаго разграбили грузовой поезд - РИА Новости, 12.10.2024
В Чикаго разграбили грузовой поезд
В Чикаго разграбили грузовой поезд, сообщил телеканал ABC7 со ссылкой на полицию. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T11:45
2024-10-12T11:45
2024-10-12T13:36
в мире
чикаго
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Чикаго разграбили грузовой поезд, сообщил телеканал ABC7 со ссылкой на полицию. "Полиция Чикаго расследует ограбление железнодорожного состава, совершенное в пятницу днем в районе Вест-Сайд", — уточнили в материале. Очевидцы рассказали, что более десяти злоумышленников вытаскивали товары из грузового поезда на протяжении часа, пока не приехала полиция. По меньшей мере шесть преступников удалось задержать.Телеканал NBC Chicago отметил, что инцидент привел к массовым задержкам поездов на пригородной железной дороге Metra.
https://ria.ru/20240708/pogibshie-1958323544.html
https://ria.ru/20240701/passazhir-1956760318.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Толпа разграбила грузовой вагон в Чикаго
В Чикаго толпа среди бела дня разграбила грузовой вагон. Преступники беспрепятственно орудовали на протяжении часа, пока до места добралась полиция.
2024-10-12T11:45
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чикаго
В Чикаго разграбили грузовой поезд
В Чикаго в районе Вест-Сайд среди бела дня разграбили грузовой поезд