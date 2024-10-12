Рейтинг@Mail.ru
В Черкассах на концерт стендап-комика пришли военкомы, пишут СМИ - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/cherkassy-1977778040.html
В Черкассах на концерт стендап-комика пришли военкомы, пишут СМИ
В Черкассах на концерт стендап-комика пришли военкомы, пишут СМИ - РИА Новости, 12.10.2024
В Черкассах на концерт стендап-комика пришли военкомы, пишут СМИ
Целая толпа представителей военного комиссариата пришла на концерт стендап-комика в Черкассах, военные досматривают пришедших мужчин призывного возраста,... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T21:33
2024-10-12T21:33
черкассы
украина
киев
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958214028_180:417:960:856_1920x0_80_0_0_609fd3fafaf025394881a109aad360b4.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Целая толпа представителей военного комиссариата пришла на концерт стендап-комика в Черкассах, военные досматривают пришедших мужчин призывного возраста, перекрыв выходы из помещения, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Черкассах на концерт стендап-комика Антона Тимошенко пришли работники ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Они проверяют документы у зрителей в фойе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На сопровождающем публикацию видео, представители военкомата блокируют выход из помещения. Ранее в субботу это же СМИ сообщало, что сотрудники военкоматов и полиции в разгар субботы устроили массовые рейды в Киеве, Одессе, Кривом Роге и других городах Украины, в частности уклонистов разыскивают в торговых залах и спортклубах, призывников забирают прямо во время тренировок. Накануне украинский телеканал ТСН сообщал, что полсотни сотрудников военкоматов и полиции приехали к киевскому Дворцу спорта на концерт рок-группы и устроили массовый досмотр документов у военнообязанных, некоторых зрителей задержали. После этого рейда мужчины начали массово продавать купленные билеты на следующие концерты рок-группы, сообщали СМИ, В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
https://ria.ru/20241011/uklonisty-1977692940.html
https://ria.ru/20241012/ukraina-1977737194.html
черкассы
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958214028_0:128:960:848_1920x0_80_0_0_5b71aec2d2675e6c4ec21f55df7466a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черкассы, украина, киев, происшествия
Черкассы, Украина, Киев, Происшествия
В Черкассах на концерт стендап-комика пришли военкомы, пишут СМИ

"Страна.ua": на концерт стендап-комика в Черкассах пришла целая толпа военкомов

© РИА НовостиСотрудники военкоматов Украины
Сотрудники военкоматов Украины - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости
Сотрудники военкоматов Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Целая толпа представителей военного комиссариата пришла на концерт стендап-комика в Черкассах, военные досматривают пришедших мужчин призывного возраста, перекрыв выходы из помещения, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Черкассах на концерт стендап-комика Антона Тимошенко пришли работники ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Они проверяют документы у зрителей в фойе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В Киеве работники военкомата устроили досмотр на концерте "Океана Эльзы"
11 октября, 23:02
На сопровождающем публикацию видео, представители военкомата блокируют выход из помещения.
Ранее в субботу это же СМИ сообщало, что сотрудники военкоматов и полиции в разгар субботы устроили массовые рейды в Киеве, Одессе, Кривом Роге и других городах Украины, в частности уклонистов разыскивают в торговых залах и спортклубах, призывников забирают прямо во время тренировок.
Накануне украинский телеканал ТСН сообщал, что полсотни сотрудников военкоматов и полиции приехали к киевскому Дворцу спорта на концерт рок-группы и устроили массовый досмотр документов у военнообязанных, некоторых зрителей задержали. После этого рейда мужчины начали массово продавать купленные билеты на следующие концерты рок-группы, сообщали СМИ,
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Сотрудники украинских военкоматов провели массовые рейды в ТРЦ
Вчера, 14:34
 
ЧеркассыУкраинаКиевПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала