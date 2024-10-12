В Черкассах на концерт стендап-комика пришли военкомы, пишут СМИ
"Страна.ua": на концерт стендап-комика в Черкассах пришла целая толпа военкомов
© РИА НовостиСотрудники военкоматов Украины
© РИА Новости
Сотрудники военкоматов Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Целая толпа представителей военного комиссариата пришла на концерт стендап-комика в Черкассах, военные досматривают пришедших мужчин призывного возраста, перекрыв выходы из помещения, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Черкассах на концерт стендап-комика Антона Тимошенко пришли работники ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Они проверяют документы у зрителей в фойе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На сопровождающем публикацию видео, представители военкомата блокируют выход из помещения.
Ранее в субботу это же СМИ сообщало, что сотрудники военкоматов и полиции в разгар субботы устроили массовые рейды в Киеве, Одессе, Кривом Роге и других городах Украины, в частности уклонистов разыскивают в торговых залах и спортклубах, призывников забирают прямо во время тренировок.
Накануне украинский телеканал ТСН сообщал, что полсотни сотрудников военкоматов и полиции приехали к киевскому Дворцу спорта на концерт рок-группы и устроили массовый досмотр документов у военнообязанных, некоторых зрителей задержали. После этого рейда мужчины начали массово продавать купленные билеты на следующие концерты рок-группы, сообщали СМИ,
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.