https://ria.ru/20241012/cherkassy-1977778040.html

В Черкассах на концерт стендап-комика пришли военкомы, пишут СМИ

В Черкассах на концерт стендап-комика пришли военкомы, пишут СМИ - РИА Новости, 12.10.2024

В Черкассах на концерт стендап-комика пришли военкомы, пишут СМИ

Целая толпа представителей военного комиссариата пришла на концерт стендап-комика в Черкассах, военные досматривают пришедших мужчин призывного возраста,... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T21:33

2024-10-12T21:33

2024-10-12T21:33

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украина

киев

происшествия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Целая толпа представителей военного комиссариата пришла на концерт стендап-комика в Черкассах, военные досматривают пришедших мужчин призывного возраста, перекрыв выходы из помещения, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Черкассах на концерт стендап-комика Антона Тимошенко пришли работники ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Они проверяют документы у зрителей в фойе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На сопровождающем публикацию видео, представители военкомата блокируют выход из помещения. Ранее в субботу это же СМИ сообщало, что сотрудники военкоматов и полиции в разгар субботы устроили массовые рейды в Киеве, Одессе, Кривом Роге и других городах Украины, в частности уклонистов разыскивают в торговых залах и спортклубах, призывников забирают прямо во время тренировок. Накануне украинский телеканал ТСН сообщал, что полсотни сотрудников военкоматов и полиции приехали к киевскому Дворцу спорта на концерт рок-группы и устроили массовый досмотр документов у военнообязанных, некоторых зрителей задержали. После этого рейда мужчины начали массово продавать купленные билеты на следующие концерты рок-группы, сообщали СМИ, В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20241011/uklonisty-1977692940.html

https://ria.ru/20241012/ukraina-1977737194.html

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черкассы, украина, киев, происшествия