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В Германии предложили радикальный план по Украине - РИА Новости, 12.10.2024
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09:04 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/bundestag-1977714795.html
В Германии предложили радикальный план по Украине
В Германии предложили радикальный план по Украине - РИА Новости, 12.10.2024
В Германии предложили радикальный план по Украине
Конфликт на Украине нужно решить мирным путем, призвала депутат немецкого парламента Жаклин Настич в социальной сети X. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T09:04
2024-10-12T09:04
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине нужно решить мирным путем, призвала депутат немецкого парламента Жаклин Настич в социальной сети X."Прекратите использование американских ракет средней дальности! Мы не хотим распространения войны в Россию, мы хотим мира на Украине через дипломатию!" — написала политик.Накануне МИД Украины заявлял, что Киев не собирается прекращать боевые действия, как ранее сообщали иностранные СМИ. На этой неделе газета Corriere della Sera сообщила, что Владимир Зеленский готов на прекращение огня по линии фронта при получении гарантий западных стран, а издание Washington Post со ссылкой на западных дипломатов сообщило, что глава киевского режима стал более открытым к переговорам с Россией из-за ослабления украинских позиций.Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.
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в мире, украина, россия, германия, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Россия, Германия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Политика
В Германии предложили радикальный план по Украине

Депутат бундестага Настич призвала к мирному решению конфликта на Украине

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Конфликт на Украине нужно решить мирным путем, призвала депутат немецкого парламента Жаклин Настич в социальной сети X.
«
"Прекратите использование американских ракет средней дальности! Мы не хотим распространения войны в Россию, мы хотим мира на Украине через дипломатию!" — написала политик.
Накануне МИД Украины заявлял, что Киев не собирается прекращать боевые действия, как ранее сообщали иностранные СМИ. На этой неделе газета Corriere della Sera сообщила, что Владимир Зеленский готов на прекращение огня по линии фронта при получении гарантий западных стран, а издание Washington Post со ссылкой на западных дипломатов сообщило, что глава киевского режима стал более открытым к переговорам с Россией из-за ослабления украинских позиций.
Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.
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