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В Приморско-Ахтарске нашли фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью - РИА Новости, 12.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:54 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/bpla-1977733033.html
В Приморско-Ахтарске нашли фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью
В Приморско-Ахтарске нашли фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью - РИА Новости, 12.10.2024
В Приморско-Ахтарске нашли фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью
Фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью найден во дворе дома в Приморско-Ахтарске на Кубани, жителей двух ближайших домов эвакуировали, сообщает в субботу... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T13:54
2024-10-12T13:54
специальная военная операция на украине
происшествия
приморско-ахтарск
краснодарский край
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью найден во дворе дома в Приморско-Ахтарске на Кубани, жителей двух ближайших домов эвакуировали, сообщает в субботу оперативный штаб региона. "После ночной атаки киевского режима во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске найден фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью. На месте работают экстренные и специальные службы", - говорится в сообщении. Уточняется, что жителей двух ближайших многоквартирных домов эвакуировали для проведения необходимых действий по удалению и уничтожению устройства. Пострадавших и разрушений нет. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что повреждены дома минувшей ночью в двух районах Краснодарского края из-за атаки украинских беспилотников, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240929/voronezh-1975327879.html
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приморско-ахтарск
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происшествия, приморско-ахтарск, краснодарский край, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Приморско-Ахтарск, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
В Приморско-Ахтарске нашли фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью

В Приморско-Ахтарске во дворе дома нашли фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью найден во дворе дома в Приморско-Ахтарске на Кубани, жителей двух ближайших домов эвакуировали, сообщает в субботу оперативный штаб региона.
"После ночной атаки киевского режима во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске найден фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью. На месте работают экстренные и специальные службы", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что жителей двух ближайших многоквартирных домов эвакуировали для проведения необходимых действий по удалению и уничтожению устройства. Пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что повреждены дома минувшей ночью в двух районах Краснодарского края из-за атаки украинских беспилотников, пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПриморско-АхтарскКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
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