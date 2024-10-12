https://ria.ru/20241012/bpla-1977733033.html
В Приморско-Ахтарске нашли фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью
В Приморско-Ахтарске нашли фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью - РИА Новости, 12.10.2024
В Приморско-Ахтарске нашли фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью
Фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью найден во дворе дома в Приморско-Ахтарске на Кубани, жителей двух ближайших домов эвакуировали, сообщает в субботу... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T13:54
2024-10-12T13:54
2024-10-12T13:54
специальная военная операция на украине
происшествия
приморско-ахтарск
краснодарский край
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью найден во дворе дома в Приморско-Ахтарске на Кубани, жителей двух ближайших домов эвакуировали, сообщает в субботу оперативный штаб региона. "После ночной атаки киевского режима во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске найден фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью. На месте работают экстренные и специальные службы", - говорится в сообщении. Уточняется, что жителей двух ближайших многоквартирных домов эвакуировали для проведения необходимых действий по удалению и уничтожению устройства. Пострадавших и разрушений нет. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что повреждены дома минувшей ночью в двух районах Краснодарского края из-за атаки украинских беспилотников, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240929/voronezh-1975327879.html
https://ria.ru/20241011/kuban-1977564265.html
приморско-ахтарск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморско-ахтарск, краснодарский край, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Приморско-Ахтарск, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
В Приморско-Ахтарске нашли фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью
В Приморско-Ахтарске во дворе дома нашли фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью