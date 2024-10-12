https://ria.ru/20241012/bpla-1977733033.html

В Приморско-Ахтарске нашли фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью

В Приморско-Ахтарске нашли фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью - РИА Новости, 12.10.2024

В Приморско-Ахтарске нашли фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью

Фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью найден во дворе дома в Приморско-Ахтарске на Кубани, жителей двух ближайших домов эвакуировали, сообщает в субботу... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T13:54

2024-10-12T13:54

2024-10-12T13:54

специальная военная операция на украине

происшествия

приморско-ахтарск

краснодарский край

вениамин кондратьев

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью найден во дворе дома в Приморско-Ахтарске на Кубани, жителей двух ближайших домов эвакуировали, сообщает в субботу оперативный штаб региона. "После ночной атаки киевского режима во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске найден фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью. На месте работают экстренные и специальные службы", - говорится в сообщении. Уточняется, что жителей двух ближайших многоквартирных домов эвакуировали для проведения необходимых действий по удалению и уничтожению устройства. Пострадавших и разрушений нет. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что повреждены дома минувшей ночью в двух районах Краснодарского края из-за атаки украинских беспилотников, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240929/voronezh-1975327879.html

https://ria.ru/20241011/kuban-1977564265.html

приморско-ахтарск

краснодарский край

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Дарья Буймова

происшествия, приморско-ахтарск, краснодарский край, вениамин кондратьев