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Boeing сократит десять процентов персонала, включая руководителей - РИА Новости, 12.10.2024
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00:07 12.10.2024 (обновлено: 00:23 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/boeing-1977698842.html
Boeing сократит десять процентов персонала, включая руководителей
Boeing сократит десять процентов персонала, включая руководителей - РИА Новости, 12.10.2024
Boeing сократит десять процентов персонала, включая руководителей
Американская корпорация Boeing в ближайшие месяцы сократит 10% всего персонала, включая руководителей, из-за сложностей в бизнесе, говорится в опубликованном... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T00:07
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Американская корпорация Boeing в ближайшие месяцы сократит 10% всего персонала, включая руководителей, из-за сложностей в бизнесе, говорится в опубликованном заявлении исполнительного директора и президента компании Келли Ортберга."В течение ближайших месяцев мы планируем сократить численность всей нашей рабочей силы примерно на 10%. Эти сокращения коснутся руководителей, менеджеров и сотрудников", - сообщил он.По словам Ортберга, бизнес Boeing оказался в "сложной позиции", при которой "тяжело преувеличивать общие вызовы", среди которых он перечислил задержки в производстве самолетов программы 777X и 767 Freighter.В результате корпорацию ждут сокращения, а также структурные изменения с целью сохранить конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.
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США
Boeing сократит десять процентов персонала, включая руководителей

Глава Boeing анонсировал сокращение числа персонала на 10%, включая руководство

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание компании Boeing в Лос-Анджелесе
Здание компании Boeing в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание компании Boeing в Лос-Анджелесе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Американская корпорация Boeing в ближайшие месяцы сократит 10% всего персонала, включая руководителей, из-за сложностей в бизнесе, говорится в опубликованном заявлении исполнительного директора и президента компании Келли Ортберга.
«
"В течение ближайших месяцев мы планируем сократить численность всей нашей рабочей силы примерно на 10%. Эти сокращения коснутся руководителей, менеджеров и сотрудников", - сообщил он.
По словам Ортберга, бизнес Boeing оказался в "сложной позиции", при которой "тяжело преувеличивать общие вызовы", среди которых он перечислил задержки в производстве самолетов программы 777X и 767 Freighter.
В результате корпорацию ждут сокращения, а также структурные изменения с целью сохранить конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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