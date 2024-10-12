https://ria.ru/20241012/boeing-1977698842.html

Boeing сократит десять процентов персонала, включая руководителей

Boeing сократит десять процентов персонала, включая руководителей - РИА Новости, 12.10.2024

Boeing сократит десять процентов персонала, включая руководителей

Американская корпорация Boeing в ближайшие месяцы сократит 10% всего персонала, включая руководителей, из-за сложностей в бизнесе, говорится в опубликованном... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T00:07

2024-10-12T00:07

2024-10-12T00:23

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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Американская корпорация Boeing в ближайшие месяцы сократит 10% всего персонала, включая руководителей, из-за сложностей в бизнесе, говорится в опубликованном заявлении исполнительного директора и президента компании Келли Ортберга."В течение ближайших месяцев мы планируем сократить численность всей нашей рабочей силы примерно на 10%. Эти сокращения коснутся руководителей, менеджеров и сотрудников", - сообщил он.По словам Ортберга, бизнес Boeing оказался в "сложной позиции", при которой "тяжело преувеличивать общие вызовы", среди которых он перечислил задержки в производстве самолетов программы 777X и 767 Freighter.В результате корпорацию ждут сокращения, а также структурные изменения с целью сохранить конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.

https://ria.ru/20240925/kosmos-1974529039.html

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