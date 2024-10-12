https://ria.ru/20241012/bespilotniki-1977772555.html

"Реально работают". На Украине запаниковали из-за российских беспилотников

"Реально работают". На Украине запаниковали из-за российских беспилотников - РИА Новости, 12.10.2024

"Реально работают". На Украине запаниковали из-за российских беспилотников

ВСУ ничего не могут противопоставить российским разведывательным беспилотникам дальнего действия, которые могут работать даже в глубоком тылу противника, заявил РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T20:32

2024-10-12T20:32

2024-10-12T20:33

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. ВСУ ничего не могут противопоставить российским разведывательным беспилотникам дальнего действия, которые могут работать даже в глубоком тылу противника, заявил украинский офицер Арти Грин в интервью журналисту Евгению Киселеву*."Они реально работают на большой глубине, до двухсот километров — в легкую", — сказал он.Грин также посетовал, что украинские разведывательные дроны дальнего действия меркнут на фоне беспилотников российской армии."Можно сказать, что у нас ничего нет", — заключил офицер.Российские военные регулярно уничтожают цели противника с помощью беспилотников. 10 октября Минобороны сообщило о поражении артиллерийского орудия и опорного пункта ВСУ на Авдеевском направлении. Нанесение удара по украинскому опорнику, расположенному в лесополосе, было скорректировано с помощью расчета беспилотника "Орлан-30".* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов* Лицо, признанное иноагентом в России

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украина, россия, вооруженные силы украины, безопасность