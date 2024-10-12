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"Реально работают". На Украине запаниковали из-за российских беспилотников - РИА Новости, 12.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:32 12.10.2024 (обновлено: 20:33 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/bespilotniki-1977772555.html
"Реально работают". На Украине запаниковали из-за российских беспилотников
"Реально работают". На Украине запаниковали из-за российских беспилотников - РИА Новости, 12.10.2024
"Реально работают". На Украине запаниковали из-за российских беспилотников
ВСУ ничего не могут противопоставить российским разведывательным беспилотникам дальнего действия, которые могут работать даже в глубоком тылу противника, заявил РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T20:32
2024-10-12T20:33
специальная военная операция на украине
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россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. ВСУ ничего не могут противопоставить российским разведывательным беспилотникам дальнего действия, которые могут работать даже в глубоком тылу противника, заявил украинский офицер Арти Грин в интервью журналисту Евгению Киселеву*."Они реально работают на большой глубине, до двухсот километров — в легкую", — сказал он.Грин также посетовал, что украинские разведывательные дроны дальнего действия меркнут на фоне беспилотников российской армии."Можно сказать, что у нас ничего нет", — заключил офицер.Российские военные регулярно уничтожают цели противника с помощью беспилотников. 10 октября Минобороны сообщило о поражении артиллерийского орудия и опорного пункта ВСУ на Авдеевском направлении. Нанесение удара по украинскому опорнику, расположенному в лесополосе, было скорректировано с помощью расчета беспилотника "Орлан-30".* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов* Лицо, признанное иноагентом в России
https://ria.ru/20241012/svo-1977739751.html
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украина, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Реально работают". На Украине запаниковали из-за российских беспилотников

Офицер ВСУ заявил об эффективной работе российских беспилотников в зоне СВО

© РИА Новости / Виталий АньковБеспилотный летательный аппарат (БЛА) "Орлан-10"
Беспилотный летательный аппарат (БЛА) Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Орлан-10". Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. ВСУ ничего не могут противопоставить российским разведывательным беспилотникам дальнего действия, которые могут работать даже в глубоком тылу противника, заявил украинский офицер Арти Грин в интервью журналисту Евгению Киселеву*.
«
"Они реально работают на большой глубине, до двухсот километров — в легкую", — сказал он.
Грин также посетовал, что украинские разведывательные дроны дальнего действия меркнут на фоне беспилотников российской армии.
«
"Можно сказать, что у нас ничего нет", — заключил офицер.
Российские военные регулярно уничтожают цели противника с помощью беспилотников. 10 октября Минобороны сообщило о поражении артиллерийского орудия и опорного пункта ВСУ на Авдеевском направлении. Нанесение удара по украинскому опорнику, расположенному в лесополосе, было скорректировано с помощью расчета беспилотника "Орлан-30".
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
На Западе раскрыли, как ВСУ просчитались в Курской области
Вчера, 14:55
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
* Лицо, признанное иноагентом в России
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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