Рейтинг@Mail.ru
Эксперты назвали стоимость туров на Байкал в Новый год - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
05:17 12.10.2024 (обновлено: 05:35 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/baykal-1977621024.html
Эксперты назвали стоимость туров на Байкал в Новый год
Эксперты назвали стоимость туров на Байкал в Новый год - РИА Новости, 12.10.2024
Эксперты назвали стоимость туров на Байкал в Новый год
Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется новогодний отдых на Байкале и когда лучше покупать путевки, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T05:17
2024-10-12T05:35
туризм
туризм
новости - туризм
байкал
иркутск
улан-удэ
ассоциация туроператоров россии (атор)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861254052_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be90e3bb9b8d1f44511a965145cdd7a3.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется новогодний отдых на Байкале и когда лучше покупать путевки, сообщает АТОР.Спрос на новогодние туры на Байкал за год вырос примерно на десять процентов, при этом бронирование идет более быстрыми темпами. К началу декабря в популярных отелях все места будут раскуплены, прогнозируют участники рынка.Путешественники предпочитают лететь к знаменитому озеру через Иркутск, а не Бурятию, говорят туроператоры. Рейсов в Улан-Удэ меньше, и билеты в Иркутск чаще дешевле, пояснили в компании "Алеан".Еще один аргумент — самый красивый лед образуется вдоль западного берега – от острова Ольхон до поселка Листвянка в Иркутской области. Пик его прозрачности – с начала февраля до середины марта, и это еще один высокий сезон для поездок.За год путевки подорожали примерно на 20 процентов, отмечают участники рынка. Отели и транспортные компании увеличили стоимость, поскольку на озеро едут не только россияне — растет турпоток из Китая, рассказали в "Русском экспрессе".Раннее бронирование – реальная возможность сэкономить до пяти процентов цены. Тогда экскурсионный тур на четыре дня может стоить от 58 тысяч рублей на двоих.
https://radiosputnik.ru/20240529/kurorty-1949125439.html
https://ria.ru/20240927/goroda-1974875097.html
байкал
иркутск
улан-удэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861254052_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e99db93b8984c4f07f9c4bb32f6c1844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, байкал, иркутск, улан-удэ, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, достопримечательности, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, что посмотреть
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Байкал, Иркутск, Улан-Удэ, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год, Достопримечательности, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, что посмотреть
Эксперты назвали стоимость туров на Байкал в Новый год

АТОР: стоимость новогоднего тура на Байкал – от 58 тысяч рублей на двоих

© РИА Новости / Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкВид с острова Ольхон на озеро Байкал
Вид с острова Ольхон на озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется новогодний отдых на Байкале и когда лучше покупать путевки, сообщает АТОР.
Спрос на новогодние туры на Байкал за год вырос примерно на десять процентов, при этом бронирование идет более быстрыми темпами. К началу декабря в популярных отелях все места будут раскуплены, прогнозируют участники рынка.
Путешественники предпочитают лететь к знаменитому озеру через Иркутск, а не Бурятию, говорят туроператоры. Рейсов в Улан-Удэ меньше, и билеты в Иркутск чаще дешевле, пояснили в компании "Алеан".
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
В РФ появятся новые курорты в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал"
29 мая, 14:34
Еще один аргумент — самый красивый лед образуется вдоль западного берега – от острова Ольхон до поселка Листвянка в Иркутской области. Пик его прозрачности – с начала февраля до середины марта, и это еще один высокий сезон для поездок.
За год путевки подорожали примерно на 20 процентов, отмечают участники рынка. Отели и транспортные компании увеличили стоимость, поскольку на озеро едут не только россияне — растет турпоток из Китая, рассказали в "Русском экспрессе".
Раннее бронирование – реальная возможность сэкономить до пяти процентов цены. Тогда экскурсионный тур на четыре дня может стоить от 58 тысяч рублей на двоих.
Девушка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Самый-самый в России. Города-рекордсмены, которые туристам стоит посетить
27 сентября, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмБайкалИркутскУлан-УдэАссоциация туроператоров России (АТОР)Новый годДостопримечательностикуда поехать в выходныекуда поехатькуда можно лететьчто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала