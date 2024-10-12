https://ria.ru/20241012/baykal-1977621024.html

Эксперты назвали стоимость туров на Байкал в Новый год

Эксперты назвали стоимость туров на Байкал в Новый год - РИА Новости, 12.10.2024

Эксперты назвали стоимость туров на Байкал в Новый год

Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется новогодний отдых на Байкале и когда лучше покупать путевки, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T05:17

2024-10-12T05:17

2024-10-12T05:35

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется новогодний отдых на Байкале и когда лучше покупать путевки, сообщает АТОР.Спрос на новогодние туры на Байкал за год вырос примерно на десять процентов, при этом бронирование идет более быстрыми темпами. К началу декабря в популярных отелях все места будут раскуплены, прогнозируют участники рынка.Путешественники предпочитают лететь к знаменитому озеру через Иркутск, а не Бурятию, говорят туроператоры. Рейсов в Улан-Удэ меньше, и билеты в Иркутск чаще дешевле, пояснили в компании "Алеан".Еще один аргумент — самый красивый лед образуется вдоль западного берега – от острова Ольхон до поселка Листвянка в Иркутской области. Пик его прозрачности – с начала февраля до середины марта, и это еще один высокий сезон для поездок.За год путевки подорожали примерно на 20 процентов, отмечают участники рынка. Отели и транспортные компании увеличили стоимость, поскольку на озеро едут не только россияне — растет турпоток из Китая, рассказали в "Русском экспрессе".Раннее бронирование – реальная возможность сэкономить до пяти процентов цены. Тогда экскурсионный тур на четыре дня может стоить от 58 тысяч рублей на двоих.

https://radiosputnik.ru/20240529/kurorty-1949125439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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