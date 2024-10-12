https://ria.ru/20241012/baykal-1977621024.html
Эксперты назвали стоимость туров на Байкал в Новый год
Эксперты назвали стоимость туров на Байкал в Новый год - РИА Новости, 12.10.2024
Эксперты назвали стоимость туров на Байкал в Новый год
Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется новогодний отдых на Байкале и когда лучше покупать путевки, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T05:17
2024-10-12T05:17
2024-10-12T05:35
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется новогодний отдых на Байкале и когда лучше покупать путевки, сообщает АТОР.Спрос на новогодние туры на Байкал за год вырос примерно на десять процентов, при этом бронирование идет более быстрыми темпами. К началу декабря в популярных отелях все места будут раскуплены, прогнозируют участники рынка.Путешественники предпочитают лететь к знаменитому озеру через Иркутск, а не Бурятию, говорят туроператоры. Рейсов в Улан-Удэ меньше, и билеты в Иркутск чаще дешевле, пояснили в компании "Алеан".Еще один аргумент — самый красивый лед образуется вдоль западного берега – от острова Ольхон до поселка Листвянка в Иркутской области. Пик его прозрачности – с начала февраля до середины марта, и это еще один высокий сезон для поездок.За год путевки подорожали примерно на 20 процентов, отмечают участники рынка. Отели и транспортные компании увеличили стоимость, поскольку на озеро едут не только россияне — растет турпоток из Китая, рассказали в "Русском экспрессе".Раннее бронирование – реальная возможность сэкономить до пяти процентов цены. Тогда экскурсионный тур на четыре дня может стоить от 58 тысяч рублей на двоих.
https://radiosputnik.ru/20240529/kurorty-1949125439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, байкал, иркутск, улан-удэ, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, достопримечательности, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, что посмотреть
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Байкал, Иркутск, Улан-Удэ, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год, Достопримечательности, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, что посмотреть
Эксперты назвали стоимость туров на Байкал в Новый год
АТОР: стоимость новогоднего тура на Байкал – от 58 тысяч рублей на двоих
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Эксперты рассказали, в какую сумму обойдется новогодний отдых на Байкале и когда лучше покупать путевки, сообщает
АТОР.
Спрос на новогодние туры на Байкал за год вырос примерно на десять процентов, при этом бронирование идет более быстрыми темпами. К началу декабря в популярных отелях все места будут раскуплены, прогнозируют участники рынка.
Путешественники предпочитают лететь к знаменитому озеру через Иркутск, а не Бурятию, говорят туроператоры. Рейсов в Улан-Удэ меньше, и билеты в Иркутск чаще дешевле, пояснили в компании "Алеан".
Еще один аргумент — самый красивый лед образуется вдоль западного берега – от острова Ольхон до поселка Листвянка в Иркутской области. Пик его прозрачности – с начала февраля до середины марта, и это еще один высокий сезон для поездок.
За год путевки подорожали примерно на 20 процентов, отмечают участники рынка. Отели и транспортные компании увеличили стоимость, поскольку на озеро едут не только россияне — растет турпоток из Китая, рассказали в "Русском экспрессе".
Раннее бронирование – реальная возможность сэкономить до пяти процентов цены. Тогда экскурсионный тур на четыре дня может стоить от 58 тысяч рублей на двоих.