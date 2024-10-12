https://ria.ru/20241012/bashkirii-1977719185.html

В Башкирии мужчина застрелил отца на охоте

В Башкирии мужчина застрелил отца на охоте - РИА Новости, 12.10.2024

В Башкирии мужчина застрелил отца на охоте

Мужчина во время охоты на лося в Башкирии выстрелил в голову своего отца, тот погиб, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T10:32

2024-10-12T10:32

2024-10-12T10:32

происшествия

россия

мишкинский район

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УФА, 12 окт - РИА Новости. Мужчина во время охоты на лося в Башкирии выстрелил в голову своего отца, тот погиб, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону в Telegram-канале. Дело возбуждено по статье УК РФ (причинение смерти по неосторожности), уточняет ведомство. Трагедия произошла в пятницу в лесу около деревни Большие Шады Мишкинского района. "Шестеро мужчин, имея соответствующие разрешения и лицензии, охотились на лося. Один из охотников, целясь в лося, не убедившись в отсутствии людей в зоне поражения, произвёл выстрел из ружья, попав в голову своему отцу. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте",- говорится в сообщении башкирского следкома. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли оружие, назначили судебные экспертизы, допросили подозреваемого и очевидцев, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240918/brakoner-1973312432.html

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россия

мишкинский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, мишкинский район