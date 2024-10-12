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В Башкирии мужчина застрелил отца на охоте - РИА Новости, 12.10.2024
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10:32 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/bashkirii-1977719185.html
В Башкирии мужчина застрелил отца на охоте
В Башкирии мужчина застрелил отца на охоте - РИА Новости, 12.10.2024
В Башкирии мужчина застрелил отца на охоте
Мужчина во время охоты на лося в Башкирии выстрелил в голову своего отца, тот погиб, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T10:32
2024-10-12T10:32
происшествия
россия
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УФА, 12 окт - РИА Новости. Мужчина во время охоты на лося в Башкирии выстрелил в голову своего отца, тот погиб, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону в Telegram-канале. Дело возбуждено по статье УК РФ (причинение смерти по неосторожности), уточняет ведомство. Трагедия произошла в пятницу в лесу около деревни Большие Шады Мишкинского района. "Шестеро мужчин, имея соответствующие разрешения и лицензии, охотились на лося. Один из охотников, целясь в лося, не убедившись в отсутствии людей в зоне поражения, произвёл выстрел из ружья, попав в голову своему отцу. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте",- говорится в сообщении башкирского следкома. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли оружие, назначили судебные экспертизы, допросили подозреваемого и очевидцев, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240918/brakoner-1973312432.html
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происшествия, россия, мишкинский район
Происшествия, Россия, Мишкинский район
В Башкирии мужчина застрелил отца на охоте

СК: в Башкирии мужчина во время охоты на лося застрелил отца

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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УФА, 12 окт - РИА Новости. Мужчина во время охоты на лося в Башкирии выстрелил в голову своего отца, тот погиб, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону в Telegram-канале.
Дело возбуждено по статье УК РФ (причинение смерти по неосторожности), уточняет ведомство.
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18 сентября, 06:22
Трагедия произошла в пятницу в лесу около деревни Большие Шады Мишкинского района.
"Шестеро мужчин, имея соответствующие разрешения и лицензии, охотились на лося. Один из охотников, целясь в лося, не убедившись в отсутствии людей в зоне поражения, произвёл выстрел из ружья, попав в голову своему отцу. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте",- говорится в сообщении башкирского следкома.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли оружие, назначили судебные экспертизы, допросили подозреваемого и очевидцев, добавили в ведомстве.
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