https://ria.ru/20241012/bashkirii-1977719185.html
В Башкирии мужчина застрелил отца на охоте
В Башкирии мужчина застрелил отца на охоте - РИА Новости, 12.10.2024
В Башкирии мужчина застрелил отца на охоте
Мужчина во время охоты на лося в Башкирии выстрелил в голову своего отца, тот погиб, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T10:32
2024-10-12T10:32
2024-10-12T10:32
происшествия
россия
мишкинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_9:0:1424:796_1920x0_80_0_0_312e32d985b5cf1e72af3c5e95f77b7d.jpg
УФА, 12 окт - РИА Новости. Мужчина во время охоты на лося в Башкирии выстрелил в голову своего отца, тот погиб, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону в Telegram-канале. Дело возбуждено по статье УК РФ (причинение смерти по неосторожности), уточняет ведомство. Трагедия произошла в пятницу в лесу около деревни Большие Шады Мишкинского района. "Шестеро мужчин, имея соответствующие разрешения и лицензии, охотились на лося. Один из охотников, целясь в лося, не убедившись в отсутствии людей в зоне поражения, произвёл выстрел из ружья, попав в голову своему отцу. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте",- говорится в сообщении башкирского следкома. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли оружие, назначили судебные экспертизы, допросили подозреваемого и очевидцев, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240918/brakoner-1973312432.html
https://ria.ru/20241010/strelba-1977395016.html
россия
мишкинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_91:0:1152:796_1920x0_80_0_0_eb66199471eaf7c629ac1c2ca082c9df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мишкинский район
Происшествия, Россия, Мишкинский район
В Башкирии мужчина застрелил отца на охоте
СК: в Башкирии мужчина во время охоты на лося застрелил отца
УФА, 12 окт - РИА Новости.
Мужчина во время охоты на лося в Башкирии выстрелил в голову своего отца, тот погиб, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону в Telegram-канале
.
Дело возбуждено по статье УК РФ (причинение смерти по неосторожности), уточняет ведомство.
Трагедия произошла в пятницу в лесу около деревни Большие Шады Мишкинского района
.
"Шестеро мужчин, имея соответствующие разрешения и лицензии, охотились на лося. Один из охотников, целясь в лося, не убедившись в отсутствии людей в зоне поражения, произвёл выстрел из ружья, попав в голову своему отцу. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте",- говорится в сообщении башкирского следкома.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли оружие, назначили судебные экспертизы, допросили подозреваемого и очевидцев, добавили в ведомстве.