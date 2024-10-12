Боррель прокомментировал идею Израиля запретить работу БАПОР
Боррель: запрет работы БАПОР в Израиле будет иметь катастрофические последствия
© AP Photo / Mahmoud EssaПалестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа
© AP Photo / Mahmoud Essa
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РАИ Новости. Инициатива властей Израиля запретить работу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будет иметь катастрофические последствия, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"ЕС выражает серьезную обеспокоенность проектом закона по БАПОР, который обсуждается в настоящее время в израильском парламенте. ЕС поддерживает призыв генерального секретаря ООН по этому вопросу, разделяет обеспокоенность, что этот законопроект, в случае его утверждения, будет иметь катастрофические последствия, не позволит ооновским агентствам продолжать оказывать услуги, обеспечивать защиту палестинских беженцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа", - говорится в письменном заявлении Борреля.
ЦАХАЛ заявила об ударе по командному пункту БАПОР в Газе
5 октября, 23:06
Он добавил, то ЕС продолжит оказывать поддержку БАПОР и другим агентствам ООН.
Комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета (парламент) 6 октября одобрила проект закона о запрете работы БАПОР на территории Израиля. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что сотрудники агентства ООН якобы связаны с палестинским движением ХАМАС. Самолеты израильский ВВС ранее нанесли удар по школе, принадлежащей агентству ООН под предлогом нахождения там штаба ХАМАС.