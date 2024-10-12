Рейтинг@Mail.ru
Боррель прокомментировал идею Израиля запретить работу БАПОР - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/bapor-1977752419.html
Боррель прокомментировал идею Израиля запретить работу БАПОР
Боррель прокомментировал идею Израиля запретить работу БАПОР - РИА Новости, 12.10.2024
Боррель прокомментировал идею Израиля запретить работу БАПОР
Инициатива властей Израиля запретить работу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будет иметь... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T16:55
2024-10-12T16:55
в мире
израиль
брюссель
западный берег реки иордан
жозеп боррель
оон
евросоюз
бапор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930301928_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e7a95a64af07672be4dcdd6a3d5aacf6.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РАИ Новости. Инициатива властей Израиля запретить работу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будет иметь катастрофические последствия, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "ЕС выражает серьезную обеспокоенность проектом закона по БАПОР, который обсуждается в настоящее время в израильском парламенте. ЕС поддерживает призыв генерального секретаря ООН по этому вопросу, разделяет обеспокоенность, что этот законопроект, в случае его утверждения, будет иметь катастрофические последствия, не позволит ооновским агентствам продолжать оказывать услуги, обеспечивать защиту палестинских беженцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа", - говорится в письменном заявлении Борреля. Он добавил, то ЕС продолжит оказывать поддержку БАПОР и другим агентствам ООН. Комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета (парламент) 6 октября одобрила проект закона о запрете работы БАПОР на территории Израиля. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что сотрудники агентства ООН якобы связаны с палестинским движением ХАМАС. Самолеты израильский ВВС ранее нанесли удар по школе, принадлежащей агентству ООН под предлогом нахождения там штаба ХАМАС.
https://ria.ru/20241005/tsakhal-1976565807.html
https://ria.ru/20241009/nebenzya-1977308062.html
израиль
брюссель
западный берег реки иордан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930301928_0:0:1424:1067_1920x0_80_0_0_1dce1ea7d12c00e6e304bd05538a3637.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, брюссель, западный берег реки иордан, жозеп боррель, оон, евросоюз, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Брюссель, Западный берег реки Иордан, Жозеп Боррель, ООН, Евросоюз, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Боррель прокомментировал идею Израиля запретить работу БАПОР

Боррель: запрет работы БАПОР в Израиле будет иметь катастрофические последствия

© AP Photo / Mahmoud EssaПалестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Mahmoud Essa
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РАИ Новости. Инициатива властей Израиля запретить работу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будет иметь катастрофические последствия, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"ЕС выражает серьезную обеспокоенность проектом закона по БАПОР, который обсуждается в настоящее время в израильском парламенте. ЕС поддерживает призыв генерального секретаря ООН по этому вопросу, разделяет обеспокоенность, что этот законопроект, в случае его утверждения, будет иметь катастрофические последствия, не позволит ооновским агентствам продолжать оказывать услуги, обеспечивать защиту палестинских беженцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа", - говорится в письменном заявлении Борреля.
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
ЦАХАЛ заявила об ударе по командному пункту БАПОР в Газе
5 октября, 23:06
Он добавил, то ЕС продолжит оказывать поддержку БАПОР и другим агентствам ООН.
Комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета (парламент) 6 октября одобрила проект закона о запрете работы БАПОР на территории Израиля. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что сотрудники агентства ООН якобы связаны с палестинским движением ХАМАС. Самолеты израильский ВВС ранее нанесли удар по школе, принадлежащей агентству ООН под предлогом нахождения там штаба ХАМАС.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Небензя раскритиковал инициативу кнессета о запрете БАПОР в Израиле
9 октября, 23:53
 
В миреИзраильБрюссельЗападный берег реки ИорданЖозеп БоррельООНЕвросоюзБАПОРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала