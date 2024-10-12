https://ria.ru/20241012/bapor-1977752419.html

Боррель прокомментировал идею Израиля запретить работу БАПОР

Боррель прокомментировал идею Израиля запретить работу БАПОР - РИА Новости, 12.10.2024

Боррель прокомментировал идею Израиля запретить работу БАПОР

Инициатива властей Израиля запретить работу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будет иметь... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T16:55

2024-10-12T16:55

2024-10-12T16:55

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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РАИ Новости. Инициатива властей Израиля запретить работу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будет иметь катастрофические последствия, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "ЕС выражает серьезную обеспокоенность проектом закона по БАПОР, который обсуждается в настоящее время в израильском парламенте. ЕС поддерживает призыв генерального секретаря ООН по этому вопросу, разделяет обеспокоенность, что этот законопроект, в случае его утверждения, будет иметь катастрофические последствия, не позволит ооновским агентствам продолжать оказывать услуги, обеспечивать защиту палестинских беженцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа", - говорится в письменном заявлении Борреля. Он добавил, то ЕС продолжит оказывать поддержку БАПОР и другим агентствам ООН. Комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета (парламент) 6 октября одобрила проект закона о запрете работы БАПОР на территории Израиля. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что сотрудники агентства ООН якобы связаны с палестинским движением ХАМАС. Самолеты израильский ВВС ранее нанесли удар по школе, принадлежащей агентству ООН под предлогом нахождения там штаба ХАМАС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, брюссель, западный берег реки иордан, жозеп боррель, оон, евросоюз, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году