https://ria.ru/20241012/ataka-1977729890.html

В Белгородской области при атаке беспилотника погиб мирный житель

В Белгородской области при атаке беспилотника погиб мирный житель - РИА Новости, 12.10.2024

В Белгородской области при атаке беспилотника погиб мирный житель

При ударе беспилотника ВСУ по селу Устинка Белгородского района погиб мирный житель, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T13:08

2024-10-12T13:08

2024-10-12T15:37

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

белгородский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974551853_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_c6c3ab83b9e593a293dcae473c24d3c9.jpg

БЕЛГОРОД, 12 окт — РИА Новости. При ударе беспилотника ВСУ по селу Устинка Белгородского района погиб мирный житель, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Уточненная информация о последствиях атаки в селе Устинка Белгородского района. К большому горю, после подомового обхода стало известно о погибшем мирном жителе", — написал он.Гладков уточнил, что мужчина погиб на месте.Село Устинка подверглось атаке беспилотника сегодня утром. Губернатор сообщал о трех пострадавших мирных жителях, они находятся в состоянии средней степени тяжести.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, а также обстреливают гражданскую инфраструктуру.

https://ria.ru/20241012/gorlovka-1977718739.html

https://ria.ru/20241012/obstrel-1977721854.html

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгородский район