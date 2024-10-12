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В Белгородской области при атаке беспилотника погиб мирный житель - РИА Новости, 12.10.2024
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13:08 12.10.2024 (обновлено: 15:37 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/ataka-1977729890.html
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб мирный житель
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб мирный житель - РИА Новости, 12.10.2024
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб мирный житель
При ударе беспилотника ВСУ по селу Устинка Белгородского района погиб мирный житель, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T13:08
2024-10-12T15:37
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 12 окт — РИА Новости. При ударе беспилотника ВСУ по селу Устинка Белгородского района погиб мирный житель, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Уточненная информация о последствиях атаки в селе Устинка Белгородского района. К большому горю, после подомового обхода стало известно о погибшем мирном жителе", — написал он.Гладков уточнил, что мужчина погиб на месте.Село Устинка подверглось атаке беспилотника сегодня утром. Губернатор сообщал о трех пострадавших мирных жителях, они находятся в состоянии средней степени тяжести.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, а также обстреливают гражданскую инфраструктуру.
https://ria.ru/20241012/gorlovka-1977718739.html
https://ria.ru/20241012/obstrel-1977721854.html
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородский район
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб мирный житель

При атаке дрона ВСУ на село Устинка в Белгородской области погиб мирный житель

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 окт — РИА Новости. При ударе беспилотника ВСУ по селу Устинка Белгородского района погиб мирный житель, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Уточненная информация о последствиях атаки в селе Устинка Белгородского района. К большому горю, после подомового обхода стало известно о погибшем мирном жителе", — написал он.
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Гладков уточнил, что мужчина погиб на месте.
Село Устинка подверглось атаке беспилотника сегодня утром. Губернатор сообщал о трех пострадавших мирных жителях, они находятся в состоянии средней степени тяжести.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, а также обстреливают гражданскую инфраструктуру.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
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